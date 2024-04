MLB: Terry Francona pudiera volver a Grandes Ligas tras múltiples problemas de salud

Si hay un cargo realmente complicado de asumir en el beisbol profesional, es el de mánager de una organización. Tiene la posibilidad de influir en las decisiones del line up de un equipo, con apoyo de la gerencia, pero cuando las cosas no salen de la mejor manera debe asumir toda la responsabilidad sin poder hacer mucho más.

Una historia particular en este puesto de trabajo es el de Terry Francona, un hombre que sale perfectamente lo que es ganar Series Mundiales. El ex mandamás de los Guardianes de Cleveland tuvo que alejarse de los terrenos luego de varios inconvenientes médicos.

Sin embargo, al hacer oficial su salida de la organización, no anunció su retiro, aunque si dejó saber que era complicado verle de nuevo al frente de una franquicia. Aunque en la tarde de este jueves 25 de abril se pudo conocer, según Tim Kurkjian de ESPN que podría regresar a su anhelada pasión.

"Me dijeron que Tito se recuperará y luego volverá a dirigir en un año y medio... ama el juego, es parte de su fibra en todos los sentidos, no me sorprendería verlo de regreso", indicó.

Esta novedad resulta conmovedora para los fieles seguidores de este deporte, pues Francona ostenta una historia digna de ser contada y sería la cereza del pastel si logra volver a la Gran Carpa y consagrarse triunfador del Clásico de Otoño una vez más. Ambas conquistas de la Serie Mundial fueron frente a los Medias Rojas de Boston, en las ediciones de 2004 y 2007.

"Francona tiene 1.950 victorias en su carrera contra 1.672 derrotas como entrenador de Grandes Ligas", según CBS. Es un hombre acostumbrado al sendero victorioso y a la búsqueda constante de las mejoras dentro de una novena para alcanzar el tope de competitividad.

"En sus 19 temporadas entre Boston y Cleveland, Francona llegó a los playoffs 11 veces, logrando un impresionante récord de 44-34 en su carrera. Ganó cinco títulos divisionales, tres banderines y dos títulos de Serie Mundial", indican.