LVBP: ¡Histórico! Oswaldo Guillén ingresa a un club selecto junto a Terry Francona y Tommy Lasorda (+Video)

Luego de 37 años de espera, finalmente los Tiburones de La Guaira hicieron historia, al coronarse campeones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional por primera vez desde la temporada 1985/86.

De esta manera, los litoralenses le pusieron fin a una de las sequías más largas en la historia del beisbol del Caribe y además tomaron revancha, ya que venían de haber sido derrotados por los Leones del Caracas en la Gran Final de la campaña 2022/23.

Otro que tomó una revancha muy personal fue el manager, Oswaldo Guillén, quien tiene una larga historia con el conjunto escualo. En su anterior periplo como manager guairista, Guillén no logró los objetivos planteados y además no se fue en los mejores términos.

Además, Guillén tenía clavada una espinita desde la temporada 1986/87, cuando aún como pelotero fue el último out del recordado no hit no run de Urbano Lugo Jr., con el que los Leones del Caracas barrieron a los Tiburones de La Guaira para ser campeones en dicho año. Sin embargo, Guillén logró darle la vuelta a la situación en esta campaña 2023/24, para así además ingresar en un selecto club de exitosos dirigentes que lograron una hazaña sensacional.

A la altura de los grandes

Con su título de esta temporada 2023/24 de la LVBP, "Ozzie" Guillén se convirtió en tan solo el cuarto manager en la historia del beisbol en ser campeón en Grandes Ligas y en una Liga del Caribe, hito que solo habían conseguido Earl Weaver, Tommy Lasorda y Terry Francona.

El primero en conseguirlo fue el histórico Earl Weaver, quien se coronó campeón del beisbol de Puerto Rico en la temporada 1966/67, con los Cangrejeros de Santurce. Tres años después, Weaver llevó a los Orioles de Baltimore a derrotar a los Rojos de Cincinnati en la Serie Mundial de 1970, para así completar la hazaña.

Poco después sería el turno del gran Tommy Lasorda, quien en la temporada 1972/73 llevó a los Tigres del Licey a coronarse en la República Dominicana (y además en la Serie del Caribe). Luego del éxito en Dominicana, Lasorda fue campeón en 1981 y 1988 con los Dodgers de Los Ángeles en Las Mayores.

Finalmente llegó el turno de Terry Francona, quien se vistió de gloria en la campaña 1995/96 de la Liga Dominicana de Beisbol, al llevar a las Águilas Cibaeñas a la gloria. Ocho campañas después, en 2004, Francona dejó su nombre en los libros de historia al romper con la extensa sequía de los Medias Rojas de Boston, equipo con el que fue campeón también en 2007.

A este grupo se le suma ahora Oswaldo Guillén, quien en 2005 fue campeón con los Medias Blancas de Chicago, y ahora en 2024 logró lo propio con los Tiburones de La Guaira en el beisbol venezolano.