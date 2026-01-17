MLB: Elly De La Cruz rechazó la mayor oferta en la historia de Rojos

Suscríbete a nuestros canales

Elly De La Cruz, es uno de los jugadores más importantes que ha desarrolla Rojos de Cincinnati en su historia. El pelotero es un baluarte ofensivo y defensivo del equipo y la cara del proyecto. A pesar de la importancia que le dan, rechazó la extensión más importante en la historia del club.

Con solo 24 años, rechazó la extensión más grande en la historia de los Rojos durante los entrenamientos de primavera de 2025. La propuesta, confirmada por el presidente de operaciones Nick Krall, no tuvo respuesta y el objetivo era asegurar al fenómeno dominicano a largo plazo.

El contrato habría superado el récord vigente de Joey Votto, quien firmó en 2012 por 10 años y 225 millones de dólares. De La Cruz prefirió esperar, apostando por su desarrollo y acercándose a su elegibilidad para el arbitraje en 2027 donde podría aspirar a un salario muy importante.

El fenómeno llamado Elly De La Cruz

Elly De La Cruz transformó la narrativa de Rojos de Cincinnati. Su combinación de poder, velocidad y defensa convirtió al club en un equipo competitivo. Con 24 años, su impacto inmediato elevó las expectativas de una franquicia que antes luchaba solo por mantenerse sobre .500.

La explosión ofensiva de De La Cruz, con 25 jonrones y 67 bases robadas en 2024, lo consolidó como una estrella de cinco herramientas. Su presencia en el lineup dio confianza y energía, cambiando la mentalidad de un club que ahora sueña con la postemporada.

Más allá de las estadísticas, Elly se convirtió en el rostro de la reconstrucción de Cincinnati. Su juventud y carisma conectaron con la afición, mientras su rendimiento inspiró a compañeros y directivos. Los Rojos pasaron de la mediocridad a ser aspirantes en la Liga Nacional.

Números de Elly De La Cruz en su carrera

Elly De La Cruz ha desarrollado una carrera brillante desde su debut en Grandes Ligas. Con Rojos de Cincinnati, un equipo que no lo presiona por resultados ha logrado alcanzar hitos importantes y aspira a ser un 40-40 en el futuro cercano.

Números de De La Cruz en su carrera:

- 420 juegos, 1635 turnos, 274 anotadas, 417 hits, 82 dobles, 24 triples, 60 jonrones, 206 impulsadas, 171 boletos, 543 ponches, 139 bases robadas, .255 promedio, .329 OBP, .445 SLG, .774 OPS