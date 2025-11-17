Cambios en la declaración de impuestos: Lo que necesitas saber para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha anunciado importantes modificaciones en los tramos impositivos para el año fiscal 2026, en el marco de la Ley Única y Amplia (OBBB). Esta reforma fiscal busca simplificar el sistema tributario, pero también introduce cambios que afectarán la forma en que millones de contribuyentes calculan sus impuestos federales.

A partir de 2026, los nuevos tramos impositivos reflejarán el impacto acumulado de la inflación y una revisión de deducciones que influirá de manera diferente en trabajadores asalariados, autónomos y familias con hijos. La Ley OBBB, aprobada durante el verano, redefine los límites de ingresos y modifica ciertas deducciones personales.

Principales cambios en los impuestos federales

Entre las modificaciones más relevantes se encuentran:

• Nuevos límites de ingresos para cada tramo fiscal.

• Revisión de créditos familiares y deducciones estándar.

• Cambios en el tratamiento de propinas, horas extras y beneficios laborales.

• Nuevas reglas sobre gastos de transporte, cuidado infantil y beneficios del auto.

• Algunas exenciones expiran en 2028, mientras que otras se vuelven permanentes.

Tramos impositivos propuestos para 2026

Aunque el IRS publicará las cifras finales en los próximos meses, las proyecciones actuales indican un ajuste del 3,2% en línea con la inflación anual promedio. Los nuevos tramos quedarían de la siguiente manera:

• 10%: Hasta $11,500

• 12%: De $11,501 a $45,000

• 22%: De $45,001 a $98,000

• 24%: De $98,001 a $180,000

• 32%: De $180,001 a $245,000

• 35%: De $245,001 a $570,000

• 37%: Más de $570,000

Los cambios introducidos por la Ley OBBB tendrán efectos variados dependiendo del tipo de contribuyente:

Empleados con salario fijo: Los ajustes en el tratamiento de propinas y horas extras podrían resultar en un aumento en las retenciones automáticas, ya que más conceptos se considerarán como ingreso gravable.

Familias con hijos: El crédito tributario por dependientes se mantendrá, pero el beneficio por cuidado infantil se verá reducido parcialmente desde 2026.

Autónomos y freelancers: Los trabajadores independientes contarán con un nuevo esquema de deducciones simplificado; sin embargo, los límites serán más bajos. Además, se implementará un crédito temporal del 10% sobre ingresos netos hasta 2028.

Propietarios de vivienda: Los propietarios seguirán recibiendo deducciones por intereses hipotecarios, aunque con topes regionales más estrictos.

Cambios adicionales a considerar

• Aumento de la deducción estándar: Se elevará a $15,400 para individuos y $30,800 para parejas casadas, lo que reducirá la base imponible para muchos contribuyentes.

• Créditos familiares más limitados: El Crédito Tributario por Hijos (CTC) se mantendrá en $2,000 por dependiente, pero con requisitos de ingreso más estrictos y mayor control documental.

• Reducción de deducciones itemizadas: Se eliminarán o limitarán deducciones por donaciones, intereses estudiantiles y gastos médicos, especialmente para quienes ganan más de $200,000 anuales.

• Nuevos beneficios para trabajadores independientes: La OBBB introducirá un crédito temporal del 10% sobre los ingresos netos para pequeños negocios y freelancers hasta 2028.

Es fundamental estar informado sobre estas modificaciones para planificar adecuadamente las declaraciones de impuestos y entender cómo impactarán en la economía personal.