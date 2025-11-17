¡Confirmado descanso navideño 2025-2026! Estas son las fechas para docentes y demás personal

Suscríbete a nuestros canales

La Universidad del Zulia confirmó el inicio del asueto navideño para el período 2025-2026, luego de que el Consejo Universitario aprobara el cronograma en su sesión del 10 de noviembre. La Dirección de Recursos Humanos difundió el comunicado oficial, indicando que las fechas fueron definidas para garantizar un cierre organizado de las actividades académicas y administrativas.

Fechas exactas del receso navideño

El período de descanso abarcará poco más de un mes y fue planteado de forma uniforme para todos los trabajadores universitarios. El calendario detallado establece dos hitos importantes:

Inicio del asueto: martes 16 de diciembre de 2025.

Retorno a las actividades: jueves 22 de enero de 2026.

Con estas fechas, la institución asegura un descanso prolongado antes del reinicio de las labores correspondientes al primer trimestre del 2026.

El comunicado señala que la pausa navideña incluye a los tres sectores laborales que conforman la estructura de la universidad:

Docentes, quienes cierran evaluaciones y procesos académicos.

Administrativos, encargados de la gestión interna.

Obreros, responsables de las tareas operativas.

De esta manera, la universidad garantiza un período de desconexión para toda su comunidad laboral, favoreciendo la organización del nuevo ciclo.

Foto: Cortesía

La Dirección de Recursos Humanos recordó que también se inició la carga de la tercera porción del bono de fin de año, que representa el 25% restante del beneficio anual.

El anuncio coincide con el reciente inicio del pago del segundo mes de aguinaldos realizado el 3 de noviembre. Entre los sectores beneficiados se encuentran trabajadores de la Educación Universitaria, el área de Salud, y empleados jubilados del Ministerio de Interior y Justicia.