José Altuve titular en el equipo ideal del cuarto de siglo de la Postemporada (+Detalles)

Los Astros de Houston quedaron fuera de la postemporada por primera vez en una década. En este sentido, el gerente general Dana Brown tendrá mucha presión para que el equipo vuelva a la normalidad esta temporada baja.

Seguramente los aficionados de los Astros estarán decepcionados, sin embargo, Este grupo aún tiene mucho que demostrar, especialmente si José Altuve sigue en la contienda.

¿Equipo del Cuarto de Siglo de la Postemporada?

El controvertido segunda base fue seleccionado como titular en el Equipo Ideal del Cuarto de Siglo de la MLB y de Postemporada, por el medio de comunicación The Athletic

Su historial en los playoffs habla por sí solo. Tiene una línea ofensiva de .271/.337/.505 en 105 juegos de playoffs y 484 apariciones al plato. José Altuve ha conectado 27 jonrones y 21 dobles con 56 carreras impulsadas. Sus 118 hits, 89 carreras anotadas, 220 bases totales y jonrones lo ubican entre los cuatro mejores de todos los tiempos.

De acuerdo con los periodistas Jayson Stark y Tyler Kepner de The Athletic, Altuve ha producido más que algunos héroes de la postemporada juntos: Dustin Pedroia y Chase Utley, por ejemplo, no tienen tantos hits y jonrones en postemporada juntos como la estrella de los Astros por sí sola.

Mucha gente cree que José Altuve debería ser descalificado por el escándalo de robo de señales que sacudió a los Astros. Dejando a un lado las acusaciones de golpes con la tapa del bote y el zumbador, se ganó su lugar en el Equipo del Siglo, tanto en postemporada como en temporada regular, como uno de los jugadores más productivos del béisbol.

Sin embargo, las acusaciones empañarán sus logros ante algunos. Pero la liga no le quitó a él ni a sus compañeros sus elogios ni su producción. A menos que eso suceda y se borren las estadísticas, José Altuve es el legítimo segunda base titular de este equipo.