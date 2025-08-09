Nocaut financiero: ¿Quién generó más dinero la UFC o la WWE?

Suscríbete a nuestros canales

TKO Group, la compañía matriz de la Ultimate Fighting Championship (UFC) y la World Wrestling Entertainment (WWE) logró salir de la crisis financiera que tuvo el año pasado con los dos eventos para obtener un sólido beneficio en el primer semestre de 2025.

La WWE (lucha libre) y la UFC registraron una ganancia neta de 438.6 millones de dólares y superaron las pérdidas de 188.3 millones de dólares del mismo periodo en 2024. Este éxito se debe a un aumento del 6.7% en sus ingresos y a una reducción del 20.3% en sus gastos operativos.

TKO Group alcanzó una suma total de 2,577 millones de dólares entre enero y junio de 2025, unos 162 millones de dólares más que el año anterior.

¿Quién generó más dinero la WWE o la UFC?

La empresa duela de los dos deportes de combates más espectaculares del planeta detalló que la WWE alcanzó los 950 millones de dólares; mientras que la UFC se ubicó en 775 millones de dólares, e IMG, con 782.9 millones de dólares.

La UFC tuvo un primer semestre del año muy rentable. Los derechos audiovisuales fueron la principal fuente de ingresos, generando 484.6 millones de dólares. Le siguieron los eventos en vivo y hospitalidad, con 117 millones; los acuerdos de patrocinio, con 150 millones, y la venta de productos (merchandising), con 23.8 millones de dólares.

De cara al cierre de 2025, TKO Group proyecta ingresos totales de entre 4,630 y 4,690 millones de dólares. Según el portal español, Mundo Deportivo, el fondo de inversión Lindsell Train redujo su participación en TKO Group, lo que muestra el dinamismo del mercado de inversiones en este sector.

Lejos de la NFL

Pese a que los números on buenos, están lejos de los formidables ingreso de la Liga de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés que superan los 20.000 millones de dólares en cada temporada.