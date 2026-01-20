Vea la ovación que se lleva Donald Trump en la histórica final de la NCAA

Suscríbete a nuestros canales

El Hard Rock Stadium y los miles de fanáticos que asistieron a la histórica final de Fútbol Americano colegial (NCAA), no solamente disfrutaron de un gran duelo, sino que también contaron con la presencia de uno de los hombres más influyentes en el mundo.

Se trata del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fue a observar el duelo junto a sus familiares y fue recibido de una forma bastante cariñosa por parte de todos los presentes.

Donald Trump es ovacionado por la afición:

Mientras que el mandatario de Washington se encontraba en la zona VIP, lo enfocaron a medida que se entonaba el himno de Estados Unidos y eso llevó a los presentes en rendirle un pequeño tributo con aplausos, además de gritos de pura ovación.

Al dirigente de la Casa Blanca lo acompañó también su secretario de Estado, Marco Rubio, quien estuvo compartiendo un poco más de cerca con los protagonistas.

Indiana se quedó con la final del Fútbol Americano colegial:

Aunque la mayoría de la multitud estaba a favor de los de casa (Miami Hurricanes), Indiana selló una grandiosa temporada con un gran temple y rompió una sequía de 125 años.

Esto tras imponerse en el marcador final con pizarra de 27-21, haciendo historia bajo miradas de personajes importantes y celebrando su nuevo título por todo lo alto.