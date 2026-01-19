College Football: Fanáticos arman una fiesta informal previo al Miami vs Indiana

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol americano de la NCAA baja su telón durante la noche de este lunes, cuando Miami Hurricanes e Indiana Hoosiers definan al campeón del College Football. El choque está pautado para jugarse en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario que puede ser el extra que necesite Hurricanes para quedarse con el título nacional 2026.

Un ambiente imperdible en Miami

Si bien el estadio de los Miami Dolphins de la NFL es una sede neutral, ya que fue elegida antes del inicio de la temporada, también servirá como la casa de los Hurricanes, quienes tienen la ventaja de no haber tenido que viajar de una ciudad a otra como lo hicieron los Hoosiers.

Ante la gran expectativa del compromiso, los fanáticos no tardaron en hacer un tailgate (fiesta informal) en los alrededores del estacionamiento. Y es que varias imágenes aéreas mostraron a cientos de personas amenizando el ambiente, en lo que se perfila como uno de los juegos de fútbol americano universitario más importantes de la década.