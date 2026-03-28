¿Sabes cuánto se gana José Ortiz en los dos minutos y cuatro segundos que corrieron la Dubai World Cup (G1)?

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Las competencias con un atractivo premio siempre son llamativas, pero cuando el monto por repartir se combina con el prestigio y el respectivo pase a la historia, pues un triunfo allí resulta mucho más interesante.

Este sábado 28 de marzo, el jockey boricua José Ortiz lleva al éxito al potro de cuatro años Magnitude (USA) en la Dubai World Cup (G1) de $12,000,000, la competencia más importante de todo el mes en el planeta. El pensionado de Steven Asmussen somete al campeón y máximo favorito Forever Young (JPN) en una épica actuación.

El premio que conquista “El Mago”

José Ortiz, de 32 años de edad, cumple con el reto que se propuso. El viajar actualmente a tierras del Emirato no es tarea sencilla, pero su esfuerzo se ha visto recompensado de manera profesional y económica con esta victoria.

El “Orgullo de Trujillo Alto”, se lleva para su cuenta personal un total de $696,000 que gana en lo que duró el gran cotejo: 2 minutos, 04 segundos y 38 centésimas. El premio al vencedor de manera oficial es de $6,960,000 y a “El Mago” le corresponde el 10% de ese monto.

Magnitude (USA), ejemplar que como tresañero se midió contra el campeón de la generación que fue Sovereignty, obtiene ese sonoro triunfo de manera sensacional en lo que fue su segunda salida del 2026, para satisfacción de los colores de su propietario, el Winchell Thoroughbreds.

La Dubai World Cup (G1) reparte premios hasta el octavo lugar y en esta oportunidad un solo ejemplar se quedó sin percibir ganancias: Tap Leader (USA), caballo que ocupa el último puesto en la lista de nueve participantes.