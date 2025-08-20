Raúl de Molina deja en la calle a Christian Nodal: “No tiene tanto dinero”

Suscríbete a nuestros canales

El tema de la manutención de Inti, hija de Christian Nodal y Cazzu sigue siendo tema de debate sobre si es suficiente o no el dinero que el cantante debe pagar; a esto se sumó Raúl de Molina, quien no dudó en dejar en la calle al intérprete.

Recientemente ‘La nena trampa’ aseguró que no tiene un acuerdo “justo” con el padre de su hija sobre la manutención, sin embargo, el dinero que recibe es el con lo que él estaría cómodo.

Según algunas fuentes Nodal debe pagar 7 mil dólares mensuales por la manutención de Inti, una cifra que logró acordar ante las exigencias de la madre.

Nodal no tiene suficiente dinero

Durante el programa “El Gordo y La Flaca”, el presentador Raúl de Molina afirmó que Christian Nodal no tiene suficiente dinero como las personas piensan, pues asegura que no le han salido muchos conciertos, a pesar de que estuvo de gira a mediados de 2024 y 2025.

“No tiene tanto dinero como la gente cree y no está haciendo tantos conciertos. Es bastante complicado y lo sé por personas muy cercanas a él. Así que entiéndanlo, porque no voy a hablar por hablar, lo sé porque tengo las pruebas”, dijo.

Además, el conductor cubano señaló que para el artista enviar $7,000 dólares, debe “hacer un esfuerzo extraordinario”.

Por último, Lili Estefan intervino para dejarle un mensaje a Cazzu cargado de buenos deseos sobre encontrar una persona que valga la pena para ella.

Christian Nodal en la mira

Sin duda al cantante se le fue la lengua al hablar de cómo inició su amorío con la hija de Pep Aguilar a pocos días de terminar con la madre de su hija. De acuerdo a la cronología de los hechos, Nodal termina con Cazzu el 8 de mayo de 2024; el 14 del mismo mes comienza a salir con Ángela, y para el 29 ya estaban casados en Roma en una ceremonia espiritual.

Para muchos, las fechas no encajan y hay poca justificación por lo que hizo con la argentina. Sin embargo, el intérprete de “Botella tras botella” admitió tener un corazón muy enamoradizo.