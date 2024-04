Sale a flote la enemistad de Karol G con una de sus hermanas (+Chisme)

A pesar de que es una de las mejores artistas del momento, es poco lo que se sabe de la vida privada de Karol G, más allá de lo que muestra en redes sociales junto a su familia y amigos, o los detalles que se conocen sobre su actual relación con el colombiano Feid, y también todo lo que sucedió con su ex Anuel AA.

Pero, como todo ser humano, la antioqueña ha dado de qué hablar sobre otros aspectos de su entorno familiar como la relación de su madre con el narcotraficante Pablo Escobar, o la nula relación que tiene con su hermana menor, Katherin Giraldo, una cafetalera a quien "La Bichota" parece ignorar por completo.

Como de las redes sociales nadie se escapa, desde hace unos años se conoce que la empresaria lleva la misma sangre que Carolina, ya que, es hija de Guillermo Giraldo, mejor conocido como "Papá KG", el progenitor de la artista con quien Katherine no tiene comunicación alguna.

¿"La Bichota" niega a su hermana?

Constantemente en sus plataformas digitales, la cantante de "Oki Doki" expone el amor que tiene por sus hermanas Verónica y Jessica, siendo esta ultima su co-manager. Además de a sus padres, también refleja el amor que siente por Sophie, su pequeña sobrina y ahijada de apenas 1 año de edad, que durante su tour la ha acompañado en varios países.

No obstante, la novia de "El Ferxxo" nunca se ha referido a Katherin, por lo que podría entenderse que en su vida no existe para ella. Incluso, en Instagram podemos comprobar que no la sigue y ninguna de sus hermanas tampoco, a diferencia de la modelo que sí es parte de los seguidores de Jessica y Karol G.

Por otro lado, la dueña de varios negocios, en diferentes ocasiones ha posteado historias las cuales ameniza con las canciones de su famosa hermana, demostrando que por su parte no existe ningún tipo de problema con ella y su padre el que se desentendió de su hija menor.

Katherin habla sobre su familia paterna

Hace un tiempo, Giraldo se confesó sobre este tema mediante una dinámica de preguntas y respuestas en la red de la camarita. En uno de sus comentarios habló un poco de ellas. "Diosito me regaló muchos hermanitos. Bueno, por parte de mi papá tengo tres hermanas", escribió.

En ese sentido, la modelo de 31 años reveló que, Guillermo engañó a su actual esposa y de allí nació ella. "Mi mami se llama Mónica, mi mami murió hace cerca de 10 años, ella murió de una aneurisma, entonces ya está en el cielo y es el angelito que me cuida", señaló.

Posterior a ello, la embajadora de marcas puntualizó que se operó para no ser mamá, pues considera que es una gran responsabilidad. “Si no saben, yo me operé hace muchos años para no ser mamá… El hecho de tener un hijo es una responsabilidad muy grande”, agregó.