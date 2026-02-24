Hakimi se pronuncia tras acusación por abuso sexual

Suscríbete a nuestros canales

Achraf Hakimi, ex canterano del Real Madrid y actual figura del París Saint-Germain, será juzgado por un presunto delito de violación tras la denuncia presentada en febrero de 2023 por una joven, según decidió la jueza instructora. La resolución implica el cierre de la fase de instrucción y la apertura del juicio oral.

Los hechos denunciados habrían ocurrido presuntamente en el domicilio del futbolista en las afueras de París. De acuerdo con la magistrada, existen elementos suficientes para que un tribunal analice el caso y determine responsabilidades en sede judicial.

El defensa hispano-marroquí ha defendido su inocencia públicamente. En su cuenta de 'X' afirmó que hoy en día una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando —según sostiene— la ha impugnado y considera que es falsa. El jugador aseguró que espera “con calma” el proceso, confiando en que permitirá que la verdad salga a la luz públicamente.

Hakimi habla sobre la denuncia

El reconocido jugador, quien ha tenido una trayectoria intachable como jugador profesional tanto de clubes como a nivel internacional con la selección de Marruecos, afronta una situación delicada en su carrera, que podría arrojar una terrible mancha en su historial.