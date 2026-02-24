Achraf Hakimi enfrentará un juicio tras acusación de abuso sexual: lo que se sabe del caso

Suscríbete a nuestros canales

El caso que involucra al defensa del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, volvió a tomar fuerza después de que el propio jugador confirmara que enfrentará un juicio por la acusación de violación presentada en su contra. La denuncia fue interpuesta por una mujer de 24 años, quien aseguró que el lateral marroquí la agredió sexualmente en su residencia en las afueras de París en 2023. Desde el primer momento, Hakimi ha negado de manera categórica los señalamientos.

La noticia reabre un capítulo que ha acompañado al futbolista durante los últimos meses y que ahora avanza hacia una instancia judicial decisiva. Aunque el proceso ha sido seguido de cerca por la prensa francesa, el jugador ha mantenido un perfil bajo, limitándose a expresar que confía plenamente en que la justicia esclarecerá los hechos.

Achraf Hakimi enfrenta acusaciones de abuso sexual

El entorno del defensa del PSG insiste en que Achraf Hakimi colaborará con todas las etapas del proceso, mientras sus abogados sostienen que existen inconsistencias en la versión presentada por la denunciante. Por su parte, la joven reafirma su testimonio y asegura que los hechos ocurrieron durante una visita a la vivienda del futbolista en febrero de 2023.

El caso ha generado un debate amplio en Francia, no solo por la notoriedad del jugador, sino por el impacto que este tipo de denuncias tiene en el deporte de élite. Mientras el juicio avanza, el PSG ha optado por no emitir comentarios adicionales, manteniendo su postura de respeto hacia el proceso legal.

Achraf Hakimi continúa entrenando y participando en la dinámica del equipo, aunque con la atención mediática puesta sobre cada paso que da. El juicio marcará un punto de inflexión en su carrera y en su vida personal, y será la justicia francesa la que determine el desenlace de un caso que sigue generando repercusión internacional.