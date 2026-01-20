Gloria Trevi sufrió una parálisis facial: Así se encuentra hoy la estrella

Suscríbete a nuestros canales

Con mucha honestidad la cantante mexicana Gloria Trevi rompió el silencio sobre la parálisis facial que sufrió hace meses. La intérprete de “Todos me miran”, se mostró muy agradecida por no haber sido impactada tan fuerte por la parálisis, como ha ocurrido a otras personas.

Gloria cuenta la verdad de la parálisis

Fue durante el pódcast “ChingonaMente”, que la compositora admitió que fue por exceso de trabajo y otros temas de salud, que se generó la parálisis fácil, que le comenzó con un malestar en el oído.

“Yo venía de una serie de conciertos, luego grabé tres videos, luego tuve otro concierto, luego llegué a mi casa, estaba muy agotada físicamente y sentía mucha comezón en el oído, es una infección que tenía en el oído", contó.

En este sentido, la nacida el 15 de febrero de 1968 en Monterrey, México, aseveró que fue un dolor muy fuerte el que vivió que hizo que la sangre se disparara y provocó la tensión de un músculo.

“Tuve una impresión fuerte, que hizo que perdiera movimiento un lado de mi cara. Yo venía de una serie de conciertos, luego grabé tres videos, luego tuve otro concierto, luego llegué a mi casa, estaba muy agotada físicamente y sentía mucha comezón en el oído, es una infección que tenía en el oído", dijo.

Un caso leve

La también empresaria cuyo nombre de pila es Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, destacó en la conversación que agradece a Dios por haber sido un caso leve, ya que ha visto y escuchado que en otras personas es mucho más duro.

Finalmente, la artista explicó que se encuentra totalmente recuperada y que con el paso del tiempo los síntomas han bajado, dejando una secuela muy mínima de la parálisis.