¡La CLX Night Run 4.ª edición inicia su cuenta regresiva! Un eclipse llega a Valencia este 8 de noviembre

Venezuela se prepara para el regreso de la CLX Night Run en su 4ta edición este próximo 8 de noviembre, trayendo un eclipse a las calles de Valencia con la carrera nocturna más grande del país. ¡Adrenalina, buena música y premios increíbles te esperan en el evento running del año!

La cuenta regresiva comenzó este domingo 14 de septiembre en las cuentas oficiales de @clx.group, @multimax y @clx_latin, con el anuncio de un evento único que promete superar todo lo vivido en años anteriores. Desde este mismo lunes, puedes adquirir tus entradas a través de la página oficial, www.clxnightrun.com o en cualquiera de las tiendas físicas de CLX Samsung y MultiMax en el territorio nacional.

“Luego de meses de trabajo, la cuarta CLX Night Run es una realidad. Es un orgullo para nosotros anunciar finalmente el regreso de nuestra querida carrera, donde los apasionados de este deporte podrán vivir la adrenalina de un evento único en las calles nocturnas de Valencia”, reveló Nasar Dagga, presidente de CLX Group y CLX Samsung.

CLX Night Run 4.ª edición

¿Estás listo para correr a lo inesperado? La CLX Night Run aguarda grandes sorpresas y regresos, ahora cuenta con un formato mucho más ambicioso, con nuevos patrocinantes, una experiencia mejorada, así como un ambiente mucho más amplio para aquellos corredores, familias y fanáticos de la música que deseen cantar con lo mejor del rock nacional.

Este año, el desafío nocturno de CLX se trasladará nuevamente a los espacios del Wynwood Park, ubicado en la calle de servicio de la Av. Salvador Feo La Cruz, sentido Norte-Sur, en Naguanagua; reviviendo la emoción de sus primeras dos entregas con el icónico recorrido 7K de CLX a la Gran Valencia.

Los corredores podrán participar en las categorías: Libre (16-29 años), Sub-Master (30-39), Master A (40-49), Master B (50-59) y Master C (60+).

Con tu inscripción a la CLX Night Run 4.ª edición, recibirás un kit deportivo que incluye una franela alusiva a la experiencia 2025, un chip de cronometraje, número de corredor, servicio de guardarropa, hidratación en ruta, refrigerios en la llegada, una medalla de participación y dos entradas para el gran concierto de cierre al finalizar la carrera.

Los kits de corredor serán entregados el día sábado 8 de noviembre en Wynwood Park, en el horario de 11:00 AM a 4:00 PM. Durante la jornada, podrás disfrutar de toda una tarde llena de actividades increíbles junto a los stands de las diferentes marcas patrocinantes de la carrera nocturna de CLX, donde podrás tomarte las mejores fotos de Instagram y sentir la adrenalina en cada paso de la CLX Night Run 7K.

Una banda legendaria en la CLX Night Run

Entre los anuncios más esperados, el empresario carabobeño Nasar Dagga confirmó a la icónica banda Caramelos de Cianuro, que volverá a cerrar con broche de oro el gran concierto de la CLX Night Run en su cuarta edición.

El grupo venezolano formado por Asier Cazalis y Pavel Tello ha sido parte esencial de la experiencia desde la primera edición y promete un show inolvidable al ritmo de sus mayores éxitos. Entre sus canciones inolvidables, destaca en su repertorio musical temas como “Rubia Sol Morena Luna”, “Verónica”, “Sanitarios”, así como todo el setlist de su undécimo disco “Control”, lanzado en 2021.

CLX Night Run 2025 recorrido 7K

El recorrido iniciará a las 7:00 PM en Wynwood Park, Naguanagua, con un trayecto de 7K que revivirá la emoción de las primeras ediciones. Los corredores deberán pasar por puntos emblemáticos de la ciudad, comenzando por la Villa Olímpica, pasando por la Redoma de Guaparo, el Polideportivo Misael Delgado y la Plaza Drácula hasta MultiMax.

Finalmente, deberán retornar superando los puntos de control de Tijerazo, el antiguo Supermercado Éxito, y nuevamente la Villa Olímpica antes de cruzar la meta en Wynwood Park.

Premios de la CLX Night Run 4ta edición

Los ganadores absolutos de la CLX Night Run 2025, en las categorías masculina y femenina, serán reconocidos con una premiación que celebra su esfuerzo y espíritu competitivo:

Primer lugar: $800 en premio metálico, $600 en Gift Card de MultiMax y un pasaje de ida y vuelta a Madrid.

$800 en premio metálico, $600 en Gift Card de y un pasaje de ida y vuelta a Madrid. Segundo lugar: $600 en premio metálico, $400 en Gift Card de MultiMax y un pasaje nacional de ida y vuelta a Margarita.

$600 en premio metálico, $400 en Gift Card de y un pasaje nacional de ida y vuelta a Margarita. Tercer lugar: $400 en premio metálico, $200 en Gift Card de MultiMax y un pasaje nacional de ida y vuelta a Caracas.

Además, como es tradición, se reconocerá a los ganadores por categoría, quienes recibirán una Gift Card de MultiMax de $150 para la primera posición, $120 para el segundo lugar y $100 para el tercero.

Pero las sorpresas no terminan allí: todos los participantes tendrán la oportunidad de ganar uno de los 50 productos que serán rifados gracias a MultiMax, simplemente con su número de corredor.

Y para quienes no quieren perder ventaja, la organización confirmó que los primeros 500 corredores inscritos participarán automáticamente por premios especiales exclusivos.

Valencia vibrará como nunca antes

La CLX Night Run 4.ª edición regresa junto a Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group, de la mano de grandes marcas que apuestan por el deporte, la innovación y la experiencia de vivir la ciudad de una manera diferente.

“Para nosotros, esta carrera se ha convertido en algo más que una tradición para Valencia; es una oportunidad para llevar a nuestra gente una experiencia única a través del deporte que los impulse a superarse y vivir una vida mucho más sana. Nuestro objetivo en CLX Group es seguir apostando por iniciativas que transmitan estos valores positivos a la sociedad”, destacó Nasar Dagga Mujamad.

Entre los patrocinadores oficiales destacan empresas líderes en distintos sectores: CLX Group, MultiMax, Vetrux, Traki, Gatorade, Forum Supermercados, Aerolíneas Estelar, SJ Electronics, Omega Electronics, Keyton, Carabobo Runners, Condesa y Kucce, quienes fortalecen con su presencia la experiencia deportiva y musical más esperada del año.

Los interesados pueden asegurar su participación desde ya a través de la página oficial www.clxnightrun.com y en las tiendas CLX Samsung y MultiMax en todo el país.

Mantente conectado a las plataformas oficiales de CLX en Venezuela, a través de sus portales oficiales clx-group.com/ y www.clxlatin.com, así como en redes sociales por medio de los usuarios @clx.group y @clx_latin, donde podrás enterarte de toda la información sobre la carrera nocturna más esperada del año, sus premios imperdibles y lo nuevo que llegará en esta entrega a solo un "follow" de distancia.