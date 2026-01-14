Julio Iglesias rompe el silencio tras señalamientos de abuso sexual

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor español Julio Iglesias se ha pronunciado, tras la revelación de un documental estrenado la noche del lunes 12 de enero, en el que dos mujeres lo acusan de supuestos ataques de abuso sexual.

Fuertes acusaciones

En el documental realizado por El Diario de España Y Univisión Noticias de Estados Unidos, las mujeres afirman que se les pasó la lengua por zonas íntimas, penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales a ellas y otras trabajadoras.

"Él generaba un poder enorme en ti, que tenía que hacerlo sí o sí. Eran abusos sexuales y verbales, no solo conmigo, sino con muchas. No tenía la opción en decir que no. Era Julio Iglesias y yo era nadie", dijo una de las mujeres.

Julio rompe el silencio

En primicia para ¡HOLA! el intérprete de “Me va, me va”, ha asegurado que aún no es la hora para contar su verdad, por los momentos trabaja con su equipo de abogados para aclarar toda la situación y limpiar su nombre próximamente.

Fue a través de un contacto telefónico con la revista española, que el artista de 82 años admitió con voz fuerte que es un momento muy difícil.

“Julio totalmente seguro de su respuesta, que será clara y contundente y que no ofrecerá ninguna duda”, escribieron.

Tras el reportaje que lleva por nombre “Detrás del paraíso: Dos mujeres acusan a Julio Iglesia de agresiones sexuales”, la Fiscalía de la Audiencia Nacional en Madrid, se encuentra realizando una investigación profunda para aclarar la situación según ocurrida en 2021 en Punta Cana, República Dominicana.