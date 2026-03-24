MLB: Luisangel Acuña tiene estos electrizantes números en el Spring Training

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El rendimiento de Luisangel Acuña en los entrenamientos de primavera 2026 ha captado la atención dentro y fuera del clubhouse de los Chicago White Sox. El joven venezolano no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó y se perfila como una de las grandes figuras del roster.

Desde el inicio del Spring Training, Acuña mostró consistencia en el plato, combinando contacto sólido con inteligencia en las bases. Su evolución ofensiva ha sido evidente, reflejando ajustes importantes en su enfoque al bate y una madurez que no siempre se ve en jugadores en desarrollo.

Luisangel Acuña - MLB

En términos estadísticos dentro del terreno, los números hablan por sí solos. El hermano de Ronald Acuña Jr, cerró la primavera con un impresionante promedio de bateo de .409, producto de 18 hits en un número limitado de turnos. Además, sumó 3 dobles y conectó 1 jonrón, demostrando que también puede aportar poder ocasional cuando la situación lo exige.

Asimismo, otro de los aspectos más destacados fue su agresividad en las bases. Con 4 robos, dejó claro que su velocidad es un arma constante de presión para las defensas rivales. Esta combinación de contacto y rapidez lo convierte en un perfil ofensivo muy atractivo para el equipo y no sería extraño verlo en los primeros lugares del orden ofensivo.

Por otro lado, el OPS de 1.003 confirma su impacto integral. No solo batea para promedio, sino que también logra embasarse con frecuencia y genera producción. Este tipo de rendimiento es clave en un roster que busca mayor dinamismo ofensivo.

Finalmente, más allá de los números, lo que realmente resalta es la confianza con la que jugó cada uno de estos encuentros. Luisangel Acuña se mostró suelto, enfocado y con liderazgo silencioso, ganándose oportunidades importantes dentro de la organización. Sin duda, tiene altas expectativas por cumplir a lo largo de este 2026.