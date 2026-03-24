MLB: Lenyn Sosa perfila rol protagónico con Chicago en Opening Day

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Lenyn Sosa no solo llegará al Opening Day de las Grandes Ligas, que está pautado para este jueves 26 de marzo, con la oportunidad de comenzar entre los titulares por Chicago White Sox, sino con la posibilidad de consagrarse como figura en la venidera temporada.

Después de una presentación donde sonó más de 20 cuadrangulares y empujó 75 carreras, el camarero buscará reforzar ese notable poderío con el madero y afianzarse con un rol más protagónico con la organización de los vientos, que tiene la misión de abandonar el sótano en la División Central de la Liga Americana en 2026.

El pelotero venezolano cerró de gran manera su participación en el Spring Training con los Medias Blancas, perfilándose como una opción para integrar el lineup en el primer día de la ronda regular. Esto representa un giro inesperado, ya que al inicio de la pretemporada no se contemplaba que tuviera un rol tan relevante dentro del equipo.

Lenyn Sosa termina encendido la pretemporada

En su última actuación, Sosa destacó al irse de 4-2 con un doble y cuatro carreras impulsadas frente a los Oakland Athletics. Con ese rendimiento, elevó su total a 11 remolcadas durante los entrenamientos, ubicándose como el segundo jugador con más impulsadas en el equipo, solo por detrás de Edgar Quero, quien sumó 14.

Inicialmente, Quero estaba proyectado para alternarse como receptor y bateador designado junto a Kyle Teel. Sin embargo, la lesión de Teel durante el Clásico Mundial de Béisbol cambió el panorama. Ahora, Sosa se perfila como el principal candidato para ocupar el puesto de bateador designado en el debut de temporada frente a los Milwaukee Brewers.

El intermedista dejó promedio al bate de .261, dos cuadrangulares, 11 impulsadas, seis anotadas, .314 en porcentaje de embasado (OBP) y OPS de .836 en 46 apariciones al plato.