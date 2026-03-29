El trueno japonés: Munetaka Murakami hace historia en Chicago

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Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, y Chase DeLauter, de los Guardianes de Cleveland, han logrado algo en la última semana que roza lo imposible: ambos novatos conectaron cuadrangulares en cada uno de sus primeros tres partidos en las Grandes Ligas.

Según los datos de Sportradar, esta hazaña solo se había visto dos veces antes en la era moderna. Los únicos otros jugadores en lograrlo fueron Trevor Story con los Rockies de Colorado en 2016 y Kyle Lewis con los Marineros de Seattle en 2019. Ahora, Murakami y DeLauter graban sus nombres junto a ellos, demostrando que la presión del debut no pesa cuando se tiene dinamita en el madero.

El "Dios de la Villa" conquista Chicago

Murakami, de 26 años, selló su entrada al exclusivo club el domingo con una exhibición de paciencia y poder. Ante una cuenta de 3-2 contra Brandon Sproat de Milwaukee, el japonés castigó la pelota enviándola por encima del muro entre el jardín derecho y central, aterrizando directamente en el bullpen de los White Sox durante la segunda entrada.

Su carta de presentación en los Estados Unidos ha sido impecable:

Jueves (Debut): Jonrón ante Jake Woodford en la novena entrada.

Sábado: Cuadrangular ante Chad Patrick en la cuarta entrada.

Domingo: La conexión ante Sproat para completar la trilogía.

Parece que el proceso de adaptación al pitcheo de MLB, que suele tomar meses para muchos jugadores provenientes de Asia, a Murakami le tomó apenas un par de turnos.

Del récord de Sadaharu Oh al South Side

Esta explosión ofensiva es la culminación de la gran apuesta de Chicago, que firmó a Murakami por dos años y 34 millones de dólares en diciembre pasado. El tercera base llegó precedido de una fama total en la Liga Central de Japón, donde acumuló 246 jonrones en ocho temporadas con los Yakult Swallows.

Su hito más recordado en tierras niponas fue la temporada 2022, donde conectó 56 vuelacercas, superando la marca histórica de la leyenda Sadaharu Oh para un jugador nacido en Japón. Con ese pedigrí, su llegada a los Medias Blancas no era solo un experimento, sino la incorporación de un bate de élite mundial.

En la mira: El récord de Trevor Story

Mientras Murakami acapara los focos en Chicago, Chase DeLauter no se queda atrás en Cleveland. El jardinero de 24 años suma ya cuatro jonrones en sus primeros tres encuentros, incluyendo un debut de dos vuelacercas el pasado jueves.

Sin embargo, el objetivo ahora es mayor. Trevor Story posee el récord absoluto de la MLB con jonrones en sus primeros cuatro partidos como profesional. Mientras Murakami disfruta de su histórica racha, el mundo del béisbol estará atento para ver si alguno de estos dos artilleros logra alcanzar, o incluso superar, la marca de Story en su siguiente cita con el diamante.