Aseguran que Sergio Ramos se va de los "Rayados" de Moterrey ¿Cuál será su nuevo club?

A pesar de la reciente victoria de los Rayados de Monterrey por 2-0 sobre el América en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025, una noticia proveniente de España ha generado alarma entre la afición. Se reporta que el defensa español Sergio Ramos ha tomado la decisión de no extender su contrato, poniendo fin a su etapa en la Liga MX.

La exclusiva fue revelada este jueves 27 de noviembre por el periodista Juanfe Sanz Pérez del programa español "El Chiringuito". Según la información, Ramos ha resuelto terminar su relación laboral con el club mexicano tan pronto como concluya su participación en el actual Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Cuál será su nuevo club?

Pese a la afirmación del periodista Sanz Pérez, el español no ha confirmado su salida del equipo de Monterrey, ni tampoco ningún club del mundo ha mostrado interes por contratar al experiemntado defensor español.

Aunque de Rayados lo niegan

El anuncio contrasta con las declaraciones previas del presidente deportivo de Rayados, José Antonio "Tato" Noriega, quien había confirmado la existencia de conversaciones para la renovación, aunque señaló que esperarían a que finalizara la Liguilla para concretar el acuerdo. Sanz Pérez fue tajante al afirmar: "Ramos ha tomado una decisión, ha decidido poner fin a su etapa en Monterrey".

"Sergio Ramos ha tomado la decisión de marcharse de México; lo que me dicen es que está enamorado de la ciudad, que está enamorado de la afición y que México es un país que le encanta y que tiene como objetivo claro terminar levantando un título, motivo por el cual fichó con Rayados”, agregó Sanz Pérez.