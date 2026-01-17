Ellas son las primeras candidatas rumbo al Miss Grand International All Stars

Suscríbete a nuestros canales

La Organización Miss Grand International anunció a las primeras candidatas que estarán compitiendo en la versión All Stars del certamen de belleza en Tailandia.

A finales de 2025, el presidente de la organización Nawat Itsaragrisil informó este ambicioso proyecto nunca antes visto en los concursos. En él pueden participar reinas de años anteriores, así como delegadas de otros certámenes como el Miss Universo o Miss Mundo.

Esto busca reivindicar aquellas mujeres que no lograron llevar a su país un título de belleza en sus respectivas competencias, brindándoles una segunda oportunidad.

“MGI All Stars (1a Edición) está llamando a todas las reinas que se atreven a volver a ser el centro de atención, sin importar en qué etapa del mundo una vez llamaste casa. Un nuevo capítulo comienza”, así fue confirmado esta nueva edición a través de un video publicado en redes sociales.

La ganadora del Miss Grand International All Stars recibirá como premio 1 millón de dólares y un título de belleza para su país que será competido el próximo 13 de febrero.

Candidatas al Miss Grand International All Stars

Miss Grand Vietnam: Guyen Huong Giang, una de las más comentadas por su reciente participación en el Miss Universo 2025, es una modelo y cantante transgénero que goza de gran popularidad en su país natal.

Miss Grand Armenia: Lilia Gzraryan, de 23 años, fue parte de la edición pasada del certamen tailandes y regresa para disputarse una vez más la corona. Una emprendedora radicada en China con formación académica en Relaciones Internacionales. Aplica una mentalidad intercultural y estratégica a la operación práctica de dos negocios distintos, además de tener una participación de copropiedad en un bar.

Miss Grand Reino Unido: Harriotte Lane fue cuarta finalista de Miss International 2019 y formó parte de Miss Grand International 2025 avanzando al top 22. Es una empresaria británica y defensora global, reconocida como una de las figuras más influyentes dentro de los certámenes en su nación.

Miss Grand Canadá: Alexandra Zanela, portadora del título Miss Global Asian. Destaca por ser una modelo, empresaria, influencer y académica chino-canadiense que representa a Canadá en el escenario internacional. Su viaje desde una pequeña ciudad hasta viajar por más de 30 países moldeó su perspectiva y propósito global.