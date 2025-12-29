Las Estrellas Orientales fichan a Albert Pujols para un rol estratégico

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que redefine las ambiciones de la franquicia, las Estrellas Orientales anunciaron oficialmente la contratación de la leyenda viviente Albert Pujols. Tras un exitoso debut como estratega con los Leones del Escogido, el futuro inmortal de Cooperstown cambia de colores en la pelota dominicana para integrarse a la organización verde.

El anuncio fue realizado por el presidente del equipo, el ingeniero Miguel Feris, quien expresó su entusiasmo por recibir a uno de los mejores bateadores de la historia en las filas de la Nave Verde. Según el comunicado de prensa, la llegada de Pujols no solo busca impacto en el terreno, sino también aprovechar su sabiduría y legado incalculable para fortalecer la estructura del equipo.

¿Qué rol desempeñará?

Aunque la contratación es un hecho, las Estrellas Orientales han manejado con cautela el cargo específico que ocupará. Según reportes periodísticos y fuentes cercanas al equipo:

Doble faceta: Se especula que Pujols podría tener incidencia tanto en la oficina (gerencia/asesoría) como en el terreno de juego .

Factor clásico mundial: Su rol definitivo se anunciará formalmente en una etapa posterior, ya que Pujols tiene el compromiso de dirigir a la Selección de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol que se celebrará en marzo próximo.

Posibilidad de mánager: Fuentes del entorno dominicano sugieren que la intención inicial es que asuma el puesto de dirigente para la temporada 2025-2026, aunque esto dependerá de las evaluaciones post-Clásico.

El "efecto Pujols": antecedentes inmediatos

La llegada de Pujols a las Estrellas no es un experimento al azar. Su hoja de vida reciente como técnico es impecable:

Mánager campeón: En su única incursión previa como capataz, guió a los Leones del Escogido al campeonato nacional de la LIDOM (2024-2025). Gloria caribeña: Llevó al equipo dominicano a ganar la Serie del Caribe 2025 en Mexicali, demostrando un manejo magistral del pitcheo y el camerino a pesar de ser un mánager novato.

Un regreso esperado a la Liga

Tras el retiro de su legendaria carrera de 22 temporadas en MLB (703 jonrones), Pujols ha dejado claro que su pasión por el juego sigue intacta desde la banca. Su incorporación a las Estrellas se produce en un momento crítico para el club, que tras quedar fuera de la postemporada en la presente campaña, busca una reestructuración profunda liderada por figuras de peso.