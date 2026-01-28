No te lo pierdas: La monta de Flavien Prat para el Ladies Stakes del sábado en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Aqueduct tendrá este sábado una jornada de diez carreras a partir de la 1:10 p.m. (Hora de Venezuela), donde se disputarán varias selectivas, que acompañarán al Withers Stakes, el cual da puntos para conseguir un puesto al Kentucky Derby de este año.

Estados Unidos: Flavien Prat en el Ladies Stakes del sábado en Aqueduct

En la sexta competencia del sábado en el óvalo de Ozone Park en Nueva York, se disputará una nueva edición del Ladies Stakes, reservado para yeguas maduras de cuatro años en adelante, en una distancia de 1,800 metros en arena, donde competirán ocho hembras.

Una de las purasangres que estará en la prueba será Curlin´s Girl, presentada por la entrenadora Linda Rice y será montada por el jockey francés, Flavien Prat. La cincoañera es producto del semental Quality Rock en Rock Hard Ten, la cual tendrá su primera presentación del año.

Curlin´s Girl nació el 5 de abril de 2021. Tiene una campaña general de cuatro victorias en 18 presentaciones. Viene de ganar sus últimas dos carreras, las cuales fueron eventos de Allowance.

La monta de Prat viene de realizar dos trabajos llamativos previos para la carrera, los cuales fueron el 2 de enero en distancia de 1.000 metros con un tiempo de 1:02.63 y luego el 10 de enero, en la misma distancia con un tiempo de 1:02.00, en la pista de entrenamiento de Belmont Park.

Las otras ejemplares que participarán en la competencia serán: Bernietakescharge, Low Country Magic, Ourdaydreaminggirl, Scalable, Weigh the Risks, Just Katherine y Tipple.