Turfway Park suspende carreras de viernes y sábado por tormenta invernal

El hipódromo de Turfway Park, ubicado en Florence, Kentucky, se ha visto obligado a detener su actividad una vez más. Las autoridades confirmaron la cancelación de las jornadas hípicas programadas para este viernes 30 y sábado 31 de enero, debido a las peligrosas condiciones climáticas y las bajas temperaturas provocadas por la tormenta invernal que azota la región.

Aunque se mantenía la esperanza de retomar la actividad tras las cancelaciones previas de miércoles y jueves, el clima extremo no dio tregua. La noticia se oficializó este miércoles 28 de enero a través de Kevin Kirstein, del departamento de comunicaciones de Kentucky, confirmando que el óvalo permanecerá cerrado por seguridad de los ejemplares y el personal.

Enero: Un mes marcado por las suspensiones en Turfway Park

Con esta nueva interrupción, Turfway Park suma su sexta cancelación en lo que va del primer mes del año. Según el registro oficial de Equibase, la racha de suspensiones por causas climáticas inició el pasado 23 de enero, convirtiendo este inicio de temporada en uno de los más accidentados de los últimos años.

Fecha de reanudación en Turfway Park

Para tranquilidad de los aficionados y profesionales, las autoridades hípicas han anunciado que se espera reanudar las competencias el próximo miércoles 4 de febrero. Cabe recordar que la actual temporada de Turfway Park tiene previsto finalizar el 28 de marzo, por lo que se espera que el calendario logre estabilizarse en las próximas semanas.