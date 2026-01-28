Laurel Park inicia la temporada de Stakes para potros de tres años el sábado

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los pocos óvalos que podrá realizar su jornada de competencias el fin de semana en Estados Unidos y no será afectado por la corriente de frio que azota el país es el recinto de Laurel Park.

Estados Unidos: Stakes del sábado en Laurel Park a disputarse

El primer Stakes de la temporada para potros de tres años en el meeting de Laurel Park este 2026, se correrá a la altura de la octava competencia, donde se disputará el Xtra Heat Stakes, reservado para potras de tres años, en distancia de 1.200 metros en arena, con un premio a repartir de $100.000y ha sido inscritas siete hembras a competir.

En caso que la jornada de compromisos del sábado en el hipódromo de Aqueduct no se suspenda por el mal clima que vive la ciudad de Nueva York, por la ola de frio, el jockey venezolano Mychel Sánchez será uno de los jockeys participantes con la hembra Unfaithful Rose, presentada por E.W. West. La carrera tiene como hora de partida es a las 3:22 de la tarde de la costa este.

Por su parte, en la siguiente competencia, será el turno del Spectacular BID Stakes, en distancia de 1.400 metros en arena y esta reservado para potros de tres años, con una nómina de ocho machos a competir por $100.000 en premios.

Los ejemplares a competir en dicha prueba son, Code of Silence, Wild Warrior, Awesome Andy, Hollywood Import, Hardtoblame, Trendsetter, Close the Gate. El venezolano Mychel Sánchez en caso que se suspenda la jornada de carreras en Aqueduct, tiene asignada la monta de Hollywood Import en esta competencia.