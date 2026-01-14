Primeros Stakes del 2026 en Laurel Park se corren este sábado

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de carreras de 2026 en los distintos hipódromos de Estados Unidos continúa su curso. Este sábado, el óvalo de Laurel Park, en Maryland, será el centro de atención al disputarse los primeros Stakes del año en dicho recinto.

Laurel Park: Stakes del sábado

En una cartelera de diez competencias que iniciará a las 12:00 del mediodía (hora del Este de EE. UU. / 1:00 p. m. hora de Venezuela), la acción selectiva comenzará en la sexta carrera con el tradicional Geisha Stakes. Esta prueba, con un premio de $100,000, se disputará en distancia de 1,600 metros y contará con la participación de nueve yeguas de cuatro años o más.

Seguidamente, en la séptima competencia, será el turno del Jennings Stakes. Con una bolsa de $100,000 y un recorrido de 1,600 metros, esta carrera está reservada para ejemplares machos de cuatro años en adelante y presenta una nómina de ocho purasangres.

A continuación, en la octava prueba, irá el What a Summer Overnight Handicap con un premio de $100,000. El evento está reservado para potras y yeguas de tres años o más en un trayecto de 1,200 metros, donde se medirán siete competidoras.

Por último, en la novena y penúltima competencia del día, se llevará a cabo el Fire Plug Overnight Handicap también de $100,000. La prueba está dirigida a ejemplares de tres años o más en distancia de 1,300 metros y cuenta con un listado de diez purasangres inscritos.

Las ediciones 2025 del Geisha y el Jennings Stakes, fueron ganados por el jockey venezolano Mychel Sánchez.