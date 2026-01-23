Frío extremo en Maryland: Laurel Park cancela su jornada de este sábado

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo escenario hípico se suma a la lista de circuitos afectados por las condiciones meteorológicas. Laurel Park, situado en Maryland, anunció la cancelación de su jornada de este sábado 24 de enero debido a las extremas temperaturas que azotan la región.

La cartelera, que originalmente constaba de diez pruebas, ha sido suspendida para resguardar la integridad de los purasangres y del personal. De acuerdo con el comunicado emitido por el Maryland Jockey Club, las carreras en vivo se reanudarán el próximo lunes 30 de enero a partir de las 12:00 m. (hora del Este).

Esta situación no es aislada en la costa este: el hipódromo de Aqueduct, en Nueva York, también canceló sus actividades para este sábado. Los pronósticos meteorológicos advierten sobre una tormenta invernal en la zona de Laurel Park, con temperaturas que oscilarán entre los 24°F y 22°F (-4°C a -5°C) durante el fin de semana.

Dominio panameño en Laurel Park

La pausa invernal llega en un momento de gran éxito para la delegación panameña en este circuito. El joven Yedsit Hazlewood, de apenas 17 años y actual campeón de la última temporada de 2025, lidera la estadística de jinetes con ocho victorias en lo que va de año. Hazlewood recientemente fue finalista al Eclipse Award como Aprendiz del Año, distinción que obtuvo el canadiense Pietro Moran.

Por su parte, la estadística de preparadores la encabeza su compatriota José Corrales, quien fue el mentor de Hazlewood desde su llegada a Estados Unidos. Corrales lidera el rubro con cuatro triunfos y una sólida efectividad del 20%, tras haber ensillado 20 ejemplares en este inicio de temporada.