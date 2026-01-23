Flavien Prat busca la victoria en la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational Stakes (G2) de 500 mil dólares

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park, es la primera de gala de este importante meeting invernal que forma parte del Championship Meet, el cual reúne a los mejores ejemplares maduros en pista de grama y arena en Estados Unidos, en esta temporada invernal.

Una cartelera que contará con trece carreras, con la inclusión de ocho stakes, siete de ellos de grado, repartirán más de cinco millones de dólares. La tanda floridense inicia a las 12:00 del mediodía (hora venezolana).

Gulfstream Park: Whiskey Decision con Flavien Prat a la caza de los 500 mil dólares

La décima carrera de la jornada del sábado 24 de enero en Gulfstream Park, fue reservada para la Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational Stakes (G2) valorada por medio millón de dólares en distancia de 1.700 metros en pista de grama.

Al igual que las demás carreras de la Pegasus World Cup del 24 de enero en Gulfstream Park, el Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational Stakes (G2T) de $500,000 está repleto de inscritos. Una docena yeguas compiten en la parte principal del grupo, y otras dos esperan como elegibles ante cualquier ausencia.

La competitividad es profunda, entre ellas la ganadora de grado 3, Whiskey Decision, que contará con la monta de Flavien Prat para el entrenador Chad Brown, una de las favoritas de la prueba con cuota de 9/2 en la línea matutina. Luego surge la conducida de Junior Alvarado, Destino d’Oro para la cuadra de Brad Cox.

Gulfstream Park: Enemigas potenciales a considerar

Una de las yeguas que surgen como enemigas a considerar; In Our Time, propiedad del Resolute Racing y Miller Racing, que llevará la monta de Irad Ortiz Jr., y la preparación de Saffie Joseph Jr. Llega con un descanso, luego de dos segundos lugares en el Franklin Stakes y el Matriarch Stakes.

Otras dos competidoras del Matriarch Stakes, fueron Breath Away y Heredia, que arribaron cuarta y quinta, respectivamente y surgen como grandes rivales en el Pegasus Filly and Mare Turf, al igual que la ganadora del King's Plate Stakes 2024, Caitlinhergrtness.

Pegasus World Cup Filly and Mare Turf Invitational Stakes (G2T) de $500,000