Promesa de la Vinotinto es convocada para jugar la Champions League (+Detalles)

El Inter de Milán se prepara para disputar la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League contra Feyenoord. El partido se celebrará en Países Bajos y los "Negriazules" realizaron una convocatoria con una sorpresa que ilusiona a los venezolanos.

El joven extremo de 19 años, Daniele Quieto, ha recibido su primer llamado para la máxima competición europea. El nacido en Venecia parte como una de las principales joyas del Inter y el cuerpo técnico quiere darle rodaje con el primer equipo para que dé el salto en las próximas temporadas.

De hecho, estuvo durante toda la pretemporada y llegó a disputar varios amistosos, dejando muestras de su gran potencial. Dentro del club italiano confían mucho en su talento y esperan el momento perfecto para subirlo permanentemente a la primera división.

¡Daniele Quieto sigue dando pasos importantes con el Inter!

En la presente temporada, Daniele Quieto se ha convertido en una figura importante para el equipo Sub-19 en el Torneo Primavera. En total registra tres goles y cuatro asistencias en 20 partidos disputados en la liga juvenil.

Además, también ha tenido la oportunidad de jugar en la UEFA Youth League (Champions Juvenil), participando en tres compromisos. Cada vez tiene más regularidad y todos los aficionados están ansiosos por seguir viendo su evolución.

Cabe destacar, que en varios tramos de la temporada, Daniele Quieto ha entrenado con sus compañeros del primer equipo, por lo que, para muchos no es una sorpresa que haya sido convocado para la Champions League.

Su futuro entre Italia y Venezuela

Ahora bien, a nivel de selecciones el habilidoso atacante ha tenido bastante participación tanto con la juvenil de Italia como la de Venezuela. Con la "Azzurri" ha jugado para las categorías Sub-17, Sub-18 y Sub-19 entre 2021 y 2023.

Sin embargo, con la Vinotinto Sub-20 logró disputar el Torneo Sudamericano, ofreciendo buenas actuaciones. De esta misma forma, también ha sido convocado con la Absoluta, por lo que, Venezuela sería la prioridad de Daniele Quieto hoy en día.