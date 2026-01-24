NCAA: Fernando Mendoza habla sobre su futuro en el draft de la NFL

Suscríbete a nuestros canales

El mariscal de campo Fernando Mendoza, reciente ganador del campeonato universitario de fútbol americano (NCAA, por sus siglas en inglés), habló sobre su presencia en el próximo draft de la NFL de este año, en el que las proyecciones le ubican como la primera elección.

"Pongámonos manos a la obra. Me siento honrado de anunciar que me declaro oficialmente elegible para el Draft de la NFL de 2026", escribió Mendoza en una publicación en Instagram, recordemos que el joven mariscal es estadounidense pero de abuelos cubanos.

El mensaje vino acompañado de un breve video en el que Mendoza, criado en Miami y de padres cubanos, agradeció a sus compañeros y cuerpo técnico de la Universidad de Indiana por el último año, que concluyó con el título universitario tras derrotar el pasado lunes en la final a la Universidad de Miami (27-21).

Mendoza llega como el mejor de su generación

Además del título universitario, Mendoza fue el ganador del trofeo Heisman de este año, un galardón que reconoce al mejor jugador universitario de fútbol americano de la temporada.

"Quiero dar el siguiente paso", expresó en el video, antes de oficializar su elegibilidad para el próximo 'draft', que tendrá lugar en Pittsburgh entre el 23 y el 25 de abril.

La mayoría de proyecciones elaboradas por medios especializados proyectan a Mendoza como la primera elección del 'draft', que recae sobre Las Vegas Raiders.