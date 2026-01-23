Super Bowl: ¿Underdogs o Favoritos? La estrategia de los expertos de las apuestas

Suscríbete a nuestros canales

Mientras los fanáticos ya debaten si la ofensiva de los favoritos es imparable, en las oficinas traseras de Las Vegas se cuenta una historia muy diferente. A pocas semanas del Super Bowl LX, el ambiente en el desierto de Nevada no se deja llevar por la pasión de las camisetas ni por las narrativas heroicas de la temporada regular. Para los "sharps" —los apostadores profesionales que mueven el mercado—, el gran partido de febrero ha dejado de ser un concurso de popularidad para convertirse en una cuestión de pura matemática fría: el valor casi siempre está en el equipo que nadie espera que gane.

La trampa para el apostador novato es seductora: ve al equipo con el mejor récord, al quarterback que ha dominado los titulares, y asume que cubrir la línea de puntos es un trámite. Sin embargo, los oddsmakers (quienes fijan las cuotas) saben que el "dinero público" inflará artificialmente al favorito. Esto crea líneas de apuestas desproporcionadas, obligando al favorito a ganar por un margen a menudo irreal para ser rentable. Aquí es donde el profesional ataca, aprovechando esos puntos "de regalo" que se le otorgan al underdog.

La rebelión de los 'Underdogs' en la historia reciente del Super Bowl

Los números son lapidarios y respaldan la cautela de los expertos. En las últimas dos décadas, los underdogs en el Super Bowl no solo han cubierto la línea de apuestas (el spread) con una frecuencia alarmante cerca del 70% de las veces en los últimos 23 años, sino que a menudo terminan levantando el trofeo Lombardi. La tendencia es clara: cuando todo el mundo zigzaguea hacia el favorito mediático, el dinero inteligente hace lo contrario. El mercado suele sobrereaccionar al hype ofensivo, subestimando la capacidad de una defensa sólida y desfavorecida para mantener el juego cerrado.

Para este Super Bowl, el consejo que llega desde el Strip es ignorar el ruido de las redes sociales. Si la línea de apuestas parece demasiado buena para ser verdad a favor del favorito, probablemente lo sea. La historia nos enseña que en el escenario más grande del deporte, la presión suele quebrar a quien tiene todo que perder, mientras que el underdog juega con la libertad peligrosa de quien ya ha sido descartado por la mayoría.

