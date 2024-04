Alicia Machado recibe demanda por supuestos nexos con el tráfico de drogas

En septiembre de 2023, salió a la luz un video en el que la Miss Venezuela 1995, Alicia Machado, acusaba a su expareja, el cantante mexicano José Manuel Figueroa, de haberle pegado cuando llegó pasado de tragos. Sin embargo, la también actriz nunca lo denunció, pero sí afirmó que vivió mucho miedo en ese momento, básicamente porque Figueroa es más grande que ella.

“Yo tengo una mala experiencia con José Manuel Figueroa, es un tipo exageradamente violento y a mí nunca en la vida me habían levantado la mano (...) De repente, el cuate que además tiene una mano de este tamaño, un señor de este vuelo, se voltea y me vuela una cachetada, pero de la nada. Yo nunca he entendido cómo este tipo no está preso”, recordó la criolla.

Posterior a esas declaraciones, el hijo mayor de Joan Sebastian, informó que tomaría acciones legales en contra de la venezolana por haberlo “difamado” y comentó que, si fuera cierto lo que ella dijo, debió haber acudido a denunciarlo ante un juez y no hacerlo público mediante el reality show “Secreto de Las Indomables”.

“Quiero aclarar que las leyes no caducan para nadie en ningún país, se me hace extraño que después de tantos años y que lo negó tanto, ahora lo utilice para un apoyo en un reality show. Es importante primero acudir a las leyes y luego hacerte la promoción en cualquier programa”, sentenció.

Figueroa inicia el proceso legal contra Alicia

En unas recientes declaraciones para el programa “Sale el Sol”, el cantante de “Quiero y necesito”, informó que había demandado a la exreina de belleza en los Estados Unidos, y todo surgió a raíz de que ha estado recibiendo amenazas del supuesto padre de la hija de Alicia que se encuentra en la cárcel de Altiplano.

“Es una mujer que pierde fácil los estribos. Hay una demanda en Estados Unidos, su esposo me está amenazando de muerte (…) No me da miedo, yo no le tengo miedo a nada”, dijo Figueroa refiriéndose a lo que ha estado supuestamente viviendo a causa de quien decían era la pareja sentimental de la criolla.

“Que cierre la boca, tiene que tener cuidado con su boca”, agregó. Del mismo modo, señaló que Machado es una mujer que pierde muy rápido los estribos, cosa que en México no es algo muy bien visto y tampoco aceptado.

¿Quién es el hombre con el que vinculan a la venezolana?

En el año 2010, las autoridades mexicanas capturaron a Gerardo Álvarez Vázquez mejor conocido como “El Indio”, un peligroso narcotraficante quien en ese entonces ya era popular en el mundo del crimen organizado, pues era parte del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Tras su detención, la policía comenzó a investigar más a fondo sobre la vida de Álvarez, y gracias a un informante descubrieron un dato sorpresivo que cambió por completo el show mediático que envolvía a su captura. Según lo declarado, el mexicano habría mantenido una relación amorosa con la Miss Universo 1996.

Esta confesión llevó a que muchos pensaran que la hija de la criolla es producto de esa relación, y la versión pudo confirmarse cuando el testigo indicó que, para el bautizo de Dinorah habrían asistidos los pesos pesados del narcotráfico como Arturo Beltrán Leyva, “La Barbie”, Héctor Beltrán Leyva y por supuesto, Gerardo.

El caso incluyó de cierta manera a Machado, ya que, muchos aseguraban que tenía algún tipo de participación en el cártel, y 6 años después ella misma habló sobre lo sucedido. “Jamás en mi vida he tenido un nexo de ninguna especie ni habida ni por haber con el narcotráfico. Entonces eso es algo que me mantiene muy contenta”, afirmó.