LVBP: Ronald Acuña Jr. pide nuevo gerente en Tiburones para la próxima temporada

Para nadie es un secreto que la temporada 2025-2026 de la LVBP de los Tiburones de La Guaira fue una total decepción, ya que no lograron avanzar al Round Robin como se esperaba. Y es que el descontento no solo se sintió en la fanaticada, sino también entre los propios peloteros, algo que ha manifestado el mismo Ronald Acuña Jr.

Acuña quiere un cambio en Tiburones

Como muchos recordarán, la organización litoralense anunció a principios del pasado mes de mayo a Fernando Veracierto como nuevo gerente deportivo, esto con la intención de tratar de mantener la competitividad en el roster. Sin embargo, algunos movimientos no dieron buenos resultados y llevaron al equipo a quedar en el penúltimo lugar de la tabla.

Dicha situación no pasó desapercibida dentro del clubhouse, y al grandeliga venezolano no le ha temblado el pulso para dar su opinión al respecto. Justamente, durante una entrevista en el podcast Detrás del Show manifestó que la franquicia debe hacer cambios en la gerencia, señalando además al posible candidato para asumir el rol.

"Espero que (Ehire) Adrianza sea el gerente el año que viene. Él sabe. Tienen que ponerlo de gerente, el que firme a los peloteros. Que cambien al actual que tienen allí", señaló el de La Sabana.

Para la presente temporada, Tiburones de La Guaira añadió varias caras nuevas a su staff, y una de esas fue la de Ehire Adrianza que asumió el cargo de Asistente a la Presidencia y Operaciones de Beisbol.

"Vamos a hablar con (Wilmer) Ruperti. A él no le gusta perder y a mi tampoco. El jefe tiene que poner a la gente que le duela cuando uno pierde, que quiera ganar de verdad, que trabaje con los peloteros", complementó Ronald Acuña Jr.