Barcelona acerca sus deseos con Harry Kane

El FC Barcelona está buscando un próximo centrodelantero y ya no es un secreto para nadie. Robert Lewandowski es muy probable que esté en su última temporada como jugador del club, un escenario que obliga a poner la lupa para un recambio.

Las complejidades se acrecientan porque los azulgranas siguen atados a un 'Fair Play Financiero', que les impiden hacer desembolsos cercanos a otros clubes europeos.

Sin embargo, pese a esos escenarios ya hay opciones sobre la mesa y hay una que tendría ventajas en la mesa del alto mando culé, según reseñan desde España.

El gran posicionado que llama mucho la atención al cuerpo técnico y la dirección deportiva del Barcelona sería nada más y nada menos que la estrella del Bayern Múnich: Harry Kane.

¿Cómo estaría este panorama entre Barcelona y Harry Kane?

Los primeros altavoces llegaron desde Inglaterra, desde donde ya se asegura que el ariete tiene cartel prioritario del lado blaugrana para ser el recambio de Robert Lewandowski.

El medio que expuso la información fue 'The Guardian', desde donde se explican que Barcelona lo tienen en la parte alta del podio entre las distintas opciones analizables.

La fórmula tendrían parecidos con la que en su día se aplicó con el mismo Lewandowski, justamente porque Kane cumplirá 33 años en junio, pero se mantiene a un ritmo altísimo en cuanto a goles se refiere, ejemplo son sus 26 goles y cuatro asistencias en 22 partidos en lo que va recorrido de la campaña-

Pero lo más parecido a la fórmula 'Lewy' está en que el atacante tendría una cláusula con el Bayern, que le permitiría salir por 60 millones de euros, una cifra asumible por el lado culé y que tienen similitudes a los 45 más variable que pagó Barcelona en su día al mismo club alemán.