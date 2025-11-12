Fútbol Internacional

Barcelona acerca sus deseos con Harry Kane

En la mesa de Barcelona también han sonado nombres como Julián Álvarez o Etta Eyong

Por

Meridiano

Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 04:57 pm
Barcelona acerca sus deseos con Harry Kane
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona está buscando un próximo centrodelantero y ya no es un secreto para nadie. Robert Lewandowski es muy probable que esté en su última temporada como jugador del club, un escenario que obliga a poner la lupa para un recambio.

NOTAS RELACIONADAS

Las complejidades se acrecientan porque los azulgranas siguen atados a un 'Fair Play Financiero', que les impiden hacer desembolsos cercanos a otros clubes europeos. 

Sin embargo, pese a esos escenarios ya hay opciones sobre la mesa y hay una que tendría ventajas en la mesa del alto mando culé, según reseñan desde España.

El gran posicionado que llama mucho la atención al cuerpo técnico y la dirección deportiva del Barcelona sería nada más y nada menos que la estrella del Bayern Múnich: Harry Kane.

¿Cómo estaría este panorama entre Barcelona y Harry Kane?

Los primeros altavoces llegaron desde Inglaterra, desde donde ya se asegura que el ariete tiene cartel prioritario del lado blaugrana para ser el recambio de Robert Lewandowski.

El medio que expuso la información fue 'The Guardian', desde donde se explican que Barcelona lo tienen en la parte alta del podio entre las distintas opciones analizables. 

La fórmula tendrían parecidos con la que en su día se aplicó con el mismo Lewandowski, justamente porque Kane cumplirá 33 años en junio, pero se mantiene a un ritmo altísimo en cuanto a goles se refiere, ejemplo son sus 26 goles y cuatro asistencias en 22 partidos en lo que va recorrido de la campaña-

Pero lo más parecido a la fórmula 'Lewy' está en que el atacante tendría una cláusula con el Bayern, que le permitiría salir por 60 millones de euros, una cifra asumible por el lado culé y que tienen similitudes a los 45 más variable que pagó Barcelona en su día al mismo club alemán.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Miércoles 12 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol