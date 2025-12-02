Haaland hace historia: El centenario más rápido de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales

El delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, inscribió su nombre en los libros de historia de la Premier League este martes, cuando el conjunto ciudadano derrotó en un vibrante 5-4 al Fulham.

La marca de Haaland

El ariete, de 25 años, abrió el marcador a los 17 minutos de partido: lanzó un potente disparo dentro del área que el portero Bernd Leno no pudo evitar, para, de paso, convertirse en el jugador que más rápido alcanzó los 100 goles en la historia de la competición inglesa.

Haaland ha alcanzado la cifra del centenario en tan solo 111 partidos de la Premier League, superando el récord anterior que ostentaba el máximo goleador histórico de la competición, Alan Shearer. El icono del Newcastle United y Blackburn Rovers logró la hazaña en 124 partidos, una marca que se mantuvo vigente durante casi tres décadas.

El internacional noruego superó esta barrera de forma mucho más veloz que otros legendarios arietes de la liga como Harry Kane (147 partidos), Sergio Agüero (147) y Thierry Henry (160). Además, alcanzó el centenar de tantos con 51 partidos de antelación respecto a su actual competidor, Mohamed Salah (162).

Haaland, quien llegó a Inglaterra en 2022 procedente del Borussia Dortmund, ya ha batido numerosos récords desde su arribo. Tras una impresionante campaña goleadora, buscará batir su propia marca de más goles en una sola temporada de la Premier League (que actualmente es de 36).

Su gol número 100 en la Premier League fue, a su vez, su tanto número 15 en la competición esta temporada, afianzándose cómodamente como líder de la tabla de goleadores, muy por encima de sus perseguidores más cercanos, como Igor Thiago (Brentford) y Danny Welbeck (Brighton). Con este hito, Haaland se une formalmente al prestigioso "Club de los 100", una lista exclusiva de tan solo 35 futbolistas en la historia de la máxima categoría inglesa.