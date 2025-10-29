Luis Díaz mantiene su gran ritmo en el inicio de campaña con el Bayern Münich

Suscríbete a nuestros canales

Una de las principales apuestas del Bayern Münich en esta temporada, fue la llegada del Colombia Luis Díaz, quien era una completa incógnita, tras su última campaña con el Liverpool y lo cierto, es que "Lucho" ha respondido con creces.

Los dirigidos por Vincent Kompany todavía no conocen la derrota en el presente calendario en ninguna competición y en la jornada de hoy, lograron un contundente triunfo en la Copa de Alemania, con el extremo siendo parte nuevamente de los protagonistas.

Luis Díaz mantiene su gran ritmo de cara al arco:

Los "Bávaros" doblegaron con marcador final de 1-4 al Colonia y el primero que perforó las redes del rival por el Bayern fue justamente Díaz, tras igualar parcialmente las acciones (1-1) al minuto 38.

Posteriormente, ayudó a sellar la goleada, asistiendo a Olise al minuto 72 con el cuarto tanto de la noche, para así acumular un gol y una asistencia en la cómoda victoria de su oncena.

Con sus dos participaciones de hoy de cara a la portería rival, el extremo cafetero ya tiene ocho dianas y cuatro asistencias en 14 partidos de esta zafra, logrando marcar en todas las competencias.

En lo que respecta a la Bundesliga, "Lucho" es el segundo máximo goleador del equipo detrás de Harry Kane (12) con cinco redes perforadas y es colíder en asistencias sumando todos sus pases de gol en esta competición (4).