Copa del Rey: CD Yuncos 1-5 Rayo Vallecano en vivo por Meridiano TV

Suscríbete a nuestros canales

Sigue cada jugada por Meridiano Televisión en señal abierta. Y en HD por InterGo, NetUno Go, Simpleplus y Aba TV Go. Vive toda la pasión de la Copa del Rey 2025 en Venezuela, por el canal de los especialistas en deportes.

Incidencias del partido

0. Arranca el partido entre CD Yuncos vs Rayo Vallecano por la primera ronda de la Copa del Rey.

8. Problemas en la pequeña cancha del CD Yuncos, una torre de iluminación se apagó y ha generado retraso en el juego.

26. Yuncos sorprende con un gol de Aaron García y sube el marcador para los locales contra el Rayo Vallecano.

36. Fran Pérez empata el partido para el Rayo Vallecano, 1-1 en el marcado en un juego muy entretenido.

38. Fran Pérez vuelve a marcar y le da la victoria momentánea al Rayo Vallecano, 1-2 para el equipo de la Comunidad de Madrid.

41. Hat-trick de Fran Pérez para ir consolidando la victoria del Rayo Vallecano, 1-3 para el equipo rayista y empieza a afianzar su juego.

45. Termina la primera mitad con un claro controlador del encuentro, CD Yuncos 1-3 Rayo Vallecano. El equipo de Madrid está mostrando un gran estado de forma en la Copa del Rey.

Una primera parte muy entretenida, con el Rayo manejando la pelota, pero también siendo efectivo con la misma. El Yuncos se fue arriba por un error del portero, pero los de Madrid rápidamente aprovecharon su pegada para irse arriba en el marcador.

46. Comienza la segunda parte, donde el CD Yuncos intentará hacerse fuerte y descontar en el marcador para tener una oportunidad de clasificar.

56. Gol del Rayo Vallecano, ya es goleada por parte de un tiro libre de Gumbau, donde se mostró muy listo el mediocampista rayista.

77. Una segunda parte con pocas incidencias, pero con mucho control por parte del Rayo Vallecano. El marcador, está totalmente controlado por el equipo de Madrid.

78. Gol del Rayo Vallecano para alcanzar el 5to gol y sentenciar el encuentro. Gol de Trejo.

Alineación CD Yuncos

Alineación Rayo Vallecano