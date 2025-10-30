¡Atención pacientes renales! Así puedes recibir diálisis gratuita con el IVSS

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ofrece a los asegurados la oportunidad de acceder a diálisis gratuita a través del IVSS, un servicio vital para pacientes con enfermedades renales crónicas. Este programa garantiza atención médica especializada sin costos adicionales, asegurando que quienes necesiten tratamiento puedan recibirlo de manera oportuna y segura.

Requisitos para solicitar el tratamiento a través del IVSS

Para acceder al tratamiento, los pacientes deben presentar una serie de documentos esenciales:

Informe médico elaborado por un especialista.

Copia de la cédula de identidad del paciente.

Pruebas de serología que incluyan hepatitis B core, hepatitis B antígeno de superficie, hepatitis C y VIH.

Exámenes de hematología completa, que permiten evaluar el estado general de salud.

En caso de que el paciente no pueda gestionar personalmente su solicitud, otra persona puede realizar el trámite, pero debe presentar una autorización firmada por el paciente o su representante legal.

Los asegurados que viven en Caracas deben acudir a la Dirección de Nefrología, Diálisis y Trasplante Renal, ubicada en el piso 9 de la sede principal del IVSS. Allí se revisan los documentos, se asigna el cupo y se programa la atención en las unidades de diálisis bajo la supervisión del personal médico especializado.

Para quienes residen fuera de la capital, el IVSS indicó que los documentos deben entregarse en las unidades de diálisis regionales. Cada centro cuenta con personal capacitado para revisar la información, verificar los requisitos y asignar los tratamientos gratuitos, garantizando así cobertura en todo el país.

Este programa no solo permite el acceso a terapias esenciales para la salud renal, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida de los pacientes, asegurando continuidad en el tratamiento y alivio de la carga económica asociada con la enfermedad.