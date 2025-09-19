Natalia Jiménez atraviesa difícil momento de salud: “Llego muriéndome”

Suscríbete a nuestros canales

La cantante española, Natalia Jiménez, conmocionó a sus seguidores tras hacer pública una noticia que, aunque reciente para el gran público, viene madurando en su interior por más de un año. La intérprete de éxitos como “Me muero por besarte” se sinceró sobre un nuevo diagnóstico.

Además del TDAH que ya conocíamos, ahora confirmó que tiene Síndrome de Asperger. Una revelación que arroja luz sobre sus vivencias detrás del escenario y revela por qué le cuesta “verla normal”.

Natalia Jiménez habla de su condición

La española contó que este nuevo diagnóstico llegó tras un proceso de autoconocimiento. Hace aproximadamente un año y medio que conocía su condición de TDAH, pero fue más recientemente que médicos le confirmaron que también tiene Asperger.

Comenta que tiene un “cerebro muy curioso”, y que ha pasado gran parte de su vida “enmascarándose” para aparentar lo que se espera socialmente, para “verse más normal de lo que soy”.

“La verdad es que es chistoso porque me diagnosticaron hace como un año y medio con TDAH y ahora me detectaron Asperger, por lo que tengo un cerebro muy curioso, siempre me estoy enmascarando para verme más normal de lo que soy”, dijo en entrevista para TvyNovelas.

Esa necesidad de ocultarse no es sólo emocional, sino física. “Luego llego a casa y me tapo con una manta como dos horas para recuperarme de la sobreestimulación porque llego muriéndome”, reveló. Esa sobrecarga emocional le pasa factura tras días intensos de trabajo, giras o compromisos artísticos.

La batalla interna de Natalia

Aunque Jiménez de 43 años, es una de las voces españolas más reconocidas y ha tenido una carrera plagada de éxitos, confiesa que su vida pública no refleja el caos interno. En entrevistas previas había hablado del TDAH con ejemplos contundentes.

Entre las referencias, estaba: sentirse como si cincuenta pantallas de televisión estuvieran abiertas al mismo tiempo, y tener que prestar atención a todas ellas.

La cantante admite que, en el escenario, su performance sufre por situaciones, como: necesita teleprompter para seguir las letras, se distrae cuando camina entre el público, tiene lapsos de olvido en momentos críticos.

Aunque muchos crean que una estrella siempre está “encendida”, Natalia deja claro que el lucir fuerte requiere enormes dosis de energía, y que al cerrar el telón, muchas veces sólo quiere esconderse, descansar, silenciar el ruido mental.