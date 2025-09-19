¡Sigue siendo el Rey! LeBron James supera a Curry, Durant y Leonard en este particular apartado

Suscríbete a nuestros canales

En un testimonio de su legendaria longevidad y su dominio en el escenario más grande del baloncesto, los últimos datos estadísticos de la NBA han revelado un logro asombroso de LeBron James.

Un logro de longevidad y excelencia

La estrella de Los Ángeles Lakers ha acumulado 29 partidos de 40 o más puntos en la historia de los playoffs, superando la marca combinada de tres de los anotadores más letales de la era moderna: Kevin Durant, Stephen Curry y Kawhi Leonard.

Los datos muestran que Durant, Curry y Leonard, considerados individualmente como tres de los talentos ofensivos más prolíficos de la historia reciente de la NBA, tienen un total combinado de 27 partidos de 40 puntos en postemporada.

Este hecho estadístico no solo subraya la increíble capacidad de anotación de LeBron, sino que también solidifica su posición como uno de los jugadores más dominantes y consistentes de la historia de los playoffs.

El récord de LeBron James es un reflejo de su capacidad única para mantener un nivel de élite durante más de dos décadas. A lo largo de sus 10 viajes a las Finales de la NBA y 19 apariciones en los playoffs, ha demostrado una y otra vez que su rendimiento no disminuye bajo la presión de la postemporada.

Su habilidad para penetrar, su fuerza física y su inteligencia en la cancha le han permitido acumular estos partidos de alto puntaje contra las defensas más intensas y preparadas.

Curry, Durant y Leonard no lo superan

El logro de James es aún más notable si se considera la calidad de los jugadores a los que supera. Kevin Durant es un anotador natural con una de las mecánicas de tiro más perfectas de la historia; Stephen Curry revolucionó el juego con su habilidad sin igual desde el perímetro; y Kawhi Leonard es un maestro de la eficiencia en la media distancia.

LeBron, un jugador que a menudo se ha caracterizado como un facilitador antes que como un anotador puro, haya superado a estos tres talentos combinados es un testimonio de su versatilidad y su compromiso con la excelencia.