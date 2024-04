Ester Expósito de 'Élite', presume su “relación” con famosa estilista mexicana (+Video)

A finales del mes de marzo de este año, comenzó a correr como pólvora el rumor sobre una supuesta relación de la española Ester Expósito con otra mujer. La afortunada sería Niní Vélez, una estilista mexicana, con quien la actriz ha sido vista en diferentes ocasiones durante su estadía en el país azteca.

Sabiendo cómo son los usuarios de redes sociales, no tardaron en dar su juicio sobre el especulado romance que estarían viviendo estas dos chicas. Todo se despertó cuando salieron a la luz unas imágenes de ambas dando paseos diurnos, salidas nocturnas y hasta un video en el que se les ve tomadas de la mano bailando bachata en lo que parece ser una habitación de hotel.

Sin embargo, hasta el momento la madrileña no ha confirmado ni desmentido nada acerca de esto que se está comentando. "Esto no me lo esperaba", "Ella es lesbiana??", "Con la falta de buenos hombres en el mundo jajaja ya nada sorprende", "La novia se ve perversa", "De verdad están juntas?", dicen los usuarios.

Nuevas pruebas de "su amor"

Luego de varios indicios de que Vélez y la estrella ibérica tienen algo más que una amistad. En las nuevas imágenes, se les ve a las chicas disfrutar de una fiesta presuntamente en Veracruz, México. Pero no fue cualquier baile, ya que, estaban tomadas de la mano y en una actitud muy cariñosa, dejando ver la complicidad que existe entre ellas.

El pasado fin de semana, Ester reposteó una foto al lado de Niní mientras se veían en un ascensor. Lo curioso, es que tenían precisamente la misma ropa del video, por lo que da a pensar que se quedaron juntas o fue antes de irse a la fiesta, lo cual también demuestra que mantienen una importante cercanía.

En una reciente publicación de la recordada Carla Rosón de “Élite”, Niní no perdió el tiempo de presumir que es la cómplice de la rubia para sus postales. Las fotografías fueron tomadas desde una cama con una pose algo provocadora por parte de Expósito, a las que la mexicana respondió: “Me quedan todas perfectas” … ¡Amanecerá y veremos qué pasa entre estas dos!

El historial amoroso de Ester

En el mes de diciembre surgió la noticia de que la española había finalizado su romance con el actor uruguayo Nico Furtado, luego de dos años de una discreta relación. Posterior a ello, se le relacionó con Miguel Bernardeu, a quien conoció mientras grababan la icónica serie desarrollada en el colegio Las Encinas y se convirtió en una de las series juveniles más famosa de los últimos años.

Años atrás, Expósito mantuvo una relación con el artista mexicano Alejandro Speitzer, al cual conoció en el 2019 mientras formaban parte de un proyecto, además que también se comentó que la cantante Danna Paola pudo haber influido para que entre sus dos amigos naciera el amor.

Rápidamente se convirtieron en la sensación, en una de las parejas más famosas del 2020 hasta que de manera abrupta le pusieron fin a su historia tras casi un año juntos. Aunque nunca se supo la verdadera razón, la revista TVNotas afirmó que la actriz se había molestado con Alejandro y hasta lo llamó "mantenido".