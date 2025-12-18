Italia - Serie A 2025-2026

Fiorentina vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Palpitamos la previa del choque entre Fiorentina y Udinese. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Maurizio Mariani.

Por

MeridianoBet
Jueves, 18 de diciembre de 2025 a las 10:21 am
El cotejo entre Fiorentina y Udinese, por la fecha 16 de la Serie A, se jugará el próximo domingo 21 de diciembre, a partir de las 13:00 horas, en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Udinese

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos de la Serie A

Fiorentina quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Hellas Verona por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 2 empates y 2 partidos perdidos, con 5 goles marcados y con 10 en su arco.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese llega con ventaja tras derrotar a Napoli con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 3 veces ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 7.

 

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 3 triunfos y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de mayo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue Fiorentina quien ganó 2 a 3.

El local está en el vigésimo puesto y alcanzó 6 puntos (6 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (6 PG - 3 PE - 6 PP).

Maurizio Mariani es el elegido para dirigir el partido.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 33 15 11 0 4 20
2
Milan 32 15 9 5 1 11
3
Napoli 31 15 10 1 4 9
10
Udinese 21 15 6 3 6 -6
20
Fiorentina 6 15 0 6 9 -14
DataFactory

 

Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 17: vs Parma: 27 de diciembre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Cremonese: 4 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Lazio: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Milan: 11 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Bologna: 18 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 17: vs Lazio: 27 de diciembre - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 18: vs Como 1907: 3 de enero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 19: vs Torino: 7 de enero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 20: vs Pisa: 10 de enero - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 21: vs Inter: 17 de enero - 11:00 (hora Argentina)
Horario Fiorentina y Udinese, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas

