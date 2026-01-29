Daniela Alvaro deja en evidencia su avanzado embarazo

Suscríbete a nuestros canales

La semana pasada la farándula venezolana se vio sacudida tras la noticia de un supuesto embarazo de Daniela Alvarado a sus 44 años de edad, la información fue compartida por el periodista Ronald Sanoja en una publicación.

Según el presentador de Zona I, la actriz de Voltea pa'que te enamores no ha querido revelar la verdad de su dulce espera, manteniendo todo en su circulo cercano. Por mucho tiempo se ha cuestionado la maternidad de ‘Danielita’, pero al parecer se le dio el embarazo que tanto quería con su esposo José Manuel Suárez.

“Por fin Daniela Alvarado está embarazada. Están a la espera de un nuevo integrante, felicidades. Ella no lo ha confirmado todavía, no ha dicho nada, pero, fue que lo pidió con tante fe que se le ha dado”, indicó Sanoja en un video.

El primer vistazo del embarazo de ‘Danielita’

Recientemente, Daniela Alvarado mostró su embarazo en un video promocional para una agencia tours mientras documentaba su estadía en compañía de su esposo e hija.

En un breve vistazo a ella y su pequeña, se le ve una pancita pronunciada que deja en evidencia su dulce espera. Aunque no ha confirmada nada hasta el momento, todo apunta que el núcleo familiar creció.

Daniela Alvarado se convirtió en madre

A principio de mes, Daniela y José Manuel compartieron la feliz noticia de la llegada de Olivia a sus vidas, una pequeña niña que fue adoptada por la pareja. Tras varias semanas, se especuló de la posibilidad de que la pareja había optado por otros métodos para hacer crecer su familia.

“Tanto que agradecer, tanto que decir, aunque por ahora solo queremos desearles un muy Feliz 2026”, fue el mensaje que compartieron. Además, pidieron discreción por el momento.