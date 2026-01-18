Venezuela hace historia: doble clasificación al Mundial U-17 de voleibol

Suscríbete a nuestros canales

Venezuela lo ha logrado! La selección nacional de voleibol masculino consiguió una victoria histórica 3-1 (25-14, 16-25, 25-21, 25-23) ante Chile, asegurando el último cupo al Mundial U-17 que se disputará en Doha, Catar, del 19 al 29 de agosto de 2026. Con este triunfo, el voleibol venezolano celebra su regreso al escenario mundial luego de más de 20 años sin clasificaciones en categorías menores.

Este resultado consolida meses de trabajo, esfuerzo y concentración permanente. Desde el proyecto “Por Amor al Voleibol”, impulsado por la Federación Venezolana de Voleibol, se ha venido gestando un proceso basado en la planificación, la gerencia y el compromiso colectivo. En su primer año de gestión, la Federación logra algo que parecía lejano: meter a Venezuela en dos Mundiales U-17, tanto en la rama femenina como masculina.

“Este es el fruto de un trabajo serio, sostenido y con una visión de futuro. Nuestros atletas han demostrado que con disciplina y apoyo institucional, Venezuela puede soñar en grande”, expresaron voceros de la FVV, agradeciendo al Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte por el respaldo brindado durante todo el proceso.

Las concentraciones nacionales comenzaron el 11 de enero de 2025 con la selección femenina U-17 y, un mes después, con la masculina U-17. Este trabajo conjunto permitió fortalecer las bases del voleibol formativo en el país, que hace apenas un año se encontraba fuera del Ranking Mundial. Hoy, ese panorama cambió por completo: Venezuela vuelve a competir entre las mejores naciones del planeta.

El conjunto femenino también escribió su propia página dorada al clasificar al Mundial U-17 Femenino, que se disputará en Santiago de Chile del 5 al 15 de agosto de 2026, marcando así una doble conquista inédita para el deporte nacional.

Con esta hazaña, el voleibol venezolano vive un auténtico renacimiento. Entrenadores, atletas y dirigentes ya se preparan para la próxima fase de preparación, enfocados en representar al país con orgullo en los dos campeonatos mundiales.