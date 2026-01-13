NFL: Mike Tomlin renuncia como entrenador jefe de Pittsburgh tras 19 temporadas

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la dura derrota sufrida la noche del lunes ante los Houston Texans, el entrenador de los Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, anunció que dejará su cargo como entrenador en jefe tras 19 años al mando de los "Acereros"; marcando el cierre de una de las etapas más estables y exitosas en la historia reciente de la NFL.

"Obviamente, estoy sumamente agradecido con Mike por todo el esfuerzo, la dedicación y el éxito que hemos compartido durante los últimos 19 años", declaró el presidente del equipo, Art Rooney II. "Me resulta difícil expresar con palabras el respeto y el aprecio que siento por el entrenador Tomlin".

Un adiós marcado por la sequía en postemporada

A pesar de su consistencia, la presión sobre Tomlin había crecido en los últimos años. En sus últimas tres apariciones en postemporada, el equipo ha sido superado por un marcador global de 131-58.

De hecho, tanto los Steelers como Tomlin no logran una victoria en estas instancias desde la temporada 2016, una estadística que pesó en el balance final de su gestión.

Situación contractual y el futuro de Tomlin

Tomlin deja la organización con dos años restantes en su contrato, tras haber firmado una extensión en 2024.

Debido a este vínculo legal, Pittsburgh conserva sus derechos como entrenador hasta la temporada 2027. Esto implica que, si Tomlin decidiera volver a los banquillos antes de que expire dicho plazo, el equipo interesado tendría que negociar una compensación por intercambio con los Steelers.

No obstante, los reportes sugieren un cambio de aires inmediato. Según el informante de la NFL, Jordan Schultz, existe la creencia generalizada en la liga de que Tomlin se tomará al menos un año sabático para trabajar en los medios de comunicación antes de evaluar su próximo movimiento profesional.

Un legado histórico de consistencia

Mike Tomlin se despide de Pittsburgh con un récord de temporada regular de 193 victorias, 114 derrotas y 2 empates, cifra que lo sitúa como el noveno entrenador con más victorias en la historia de la liga.

Su logro más impresionante es, quizás, la constancia: en 19 años con el club, nunca registró una temporada perdedora, siendo su peor desempeño un balance de ocho triunfos y ocho reveses.

En su palmarés destaca la conquista del Super Bowl XLIII en apenas su segunda temporada al frente del equipo. Aunque regresó a la gran final dos años después, no pudo repetir la hazaña al caer frente a los Green Bay Packers.

Desde entonces, su historial en postemporada se tornó complicado, acumulando un récord de 8-12 y una racha de 3-10 en los últimos 15 años.

Un cambio de guardia en Pittsburgh

La salida de Tomlin coloca a los Steelers en una posición poco habitual: la búsqueda de un nuevo entrenador jefe. Esta es apenas la novena vacante de este ciclo en la liga, pero para Pittsburgh representa un cambio histórico. Desde 1969, la franquicia solo ha tenido tres entrenadores: Chuck Noll, Bill Cowher y Mike Tomlin.