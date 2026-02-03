La unión Curry y Antetokounmpo cada vez más cerca de hacerse realidad

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de la NBA ha entrado en una fase de ebullición sin precedentes a medida que se acerca el Trade Deadline del 5 de febrero de 2026. Según ha revelado en las últimas horas el reputado insider Brett Siegel de ClutchPoints, la gerencia de los Milwaukee Bucks se encuentra en un estado de deliberación profunda ante la propuesta más agresiva recibida hasta la fecha: un paquete histórico proveniente de los Golden State Warriors.

La Oferta de los Warriors: El Futuro por el Presente

La propuesta de San Francisco ha logrado lo que ninguna otra oferta ha conseguido hasta ahora: captar la atención total de la oficina central de Milwaukee. Según fuentes cercanas a la liga, los Bucks están "fascinados" con la posibilidad de adquirir la totalidad de los activos de primera ronda de los Warriors. Este botín no solo incluye selecciones directas, sino también derechos de intercambio (pick swaps) que asegurarían el control del draft para Milwaukee durante la próxima década.

El General Manager de los Bucks, Jon Horst, ve en este movimiento la oportunidad de ejecutar una reconstrucción de "oro" tras la era de Giannis, obteniendo un capital que permitiría a la franquicia reinventarse rápidamente o utilizar esas selecciones como moneda de cambio para rodear a un nuevo núcleo joven.

"Hasta este momento, los Bucks no han rechazado la oferta de los Warriors", reportó Siegel. "Horst y la gerencia de Milwaukee quedaron fascinados con la idea de adquirir todos los activos futuros de Golden State, pero están siendo sumamente meticulosos".

Estrategia de Silencio: La Ventana de las 24 Horas

A pesar de la magnitud de la propuesta, Milwaukee no tiene prisa. La organización ha decidido tomarse su tiempo para evaluar cada arista del intercambio, que incluiría no solo las selecciones, sino también a jugadores clave como Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski y potencialmente el contrato de Draymond Green para cuadrar los $54.1 millones del salario de Antetokounmpo.