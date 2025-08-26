Ángel Castillo inicia la semana con doblete en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

El jockey venezolano Ángel Alciro Castillo se convirtió en el jockey más destacado de la tarde de este lunes en el hipódromo de Parx Racing, al conseguir dos victorias en una programación de nueve competencias que se realizaron en el recinto de Bensalem en Filadelfia.

La primera de las victorias de Castillo llegó en la segunda competencia en un claiming de $18.000 con el purasangre Thirsty Pappy del trainer Trevor Gallimore, en un tiempo de 71’1 para 1,200 metros con un dividendo de $2.80 a ganador, $2.20 el place y $2.10 el show de la prueba.

Thirsty Pappy es un cincoañero producto del semental Stay Thirsty en Alseera por Distorted Humor, el cual ahora tiene una campaña de ocho victorias en 38 presentaciones y casi $250.000 en dinero producido para su dueño, Candy’s Racing Stable.

Luego en la novena y última carrera de la jornada, Castillo ganaría con Takemetothemoon del trainer Ruperto Pérez en un claiming de $21.000 donde triunfó con un tiempo de 107 flat en 1.700 metros, y pagó un dividendo de $8.80 a ganador, $4.60 el place y $2,80 el show de la prueba.

Takemetothemoon es un producto del semental Boisterous en Moonlight Fantasy por Malibu Moon, el cual suma su tercera victoria en 28 carreras y dos han sido este año y alcanza los $100.000 en ganancias para su dueño, Los Stablos.

Para el jockey venezolano Ángel Alciro Castillo, llega a 32 victorias en el año en 268 montas cumplidas, y ahora suma 1023 en su carrera en Estados Unidos. Para este martes, Castillo tiene dos compromisos de montas en la tercera y octava prueba respectivamente.