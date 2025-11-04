Osmel Sousa habría dejado atrás su reinado en el Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 3 de noviembre, People en Español anunció que, el legendario ‘Zar de la Belleza’, Osmel Sousa, dijo adiós al Miss Universo, el máximo concurso que a lo largo de los años él mismo ayudó a construir.

“Ya no estará más, sale del concurso”, habrían sido las palabras de la fuente que confirmó a People la salida del cubano, quien actualmente se encuentra cumpliendo con algunos compromisos profesionales en Venezuela.

¿Qué significa la salida de Osmel Sousa para el Miss Universo?

Durante más de cuatro décadas, Sousa se erigió como la figura clave detrás del éxito de Venezuela en certámenes como Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional. Su disciplina, ojo crítico y exigencia lo convirtieron en uno de los preparadores más influyentes del entretenimiento latino.

Por tal motivo, fue llevado a la administración del certamen más importante del mundo de la belleza, pero, su tiempo parece haber acabado en medio de otros cambios que han hecho en la organización.

La partida del cubano deja un hueco difícil de llenar. Al no revelar la organización motivos de su salida ni recibir aún declaraciones oficiales del certamen o del propio Osmel, el ambiente se tiñe de especulación.

Para la marca Miss Universo, su alejamiento significa una ruptura simbólica con una era de dominio venezolano que él ayudó a forjar. Puede que estemos ante una redefinición del certamen, con nuevos perfiles, criterios y estilos de preparación.

El legado de 'El Zar de la Belleza'

Osmel Sousa de 79 años, perfiló a decenas de reinas que llevaron a Venezuela a la cima de los concursos internacionales. Solo por esto, su nombre quedará inscrito en letras mayúsculas en la historia de la belleza latina.

Además, en los últimos años, su presencia había vuelto más mediática con participaciones en programas como Nuestra Belleza Latina, plataformas digitales y consejos virales sobre el mundo del glamour formaban parte de su nueva faceta.