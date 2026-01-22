Heli García Jr. confía en su "Victoria" para la jornada nocturna de este viernes

Suscríbete a nuestros canales

Heredero de una notable tradición familiar en el hipismo venezolano, el preparador Heli García Jr. se reporta listo para la tercera reunión del año en el óvalo de Coche. Con dos yeguas inscritas para la cartelera nocturna de este viernes, el entrenador buscará ser protagonista en el primer meeting de 2026.

Compromiso en la Condicional Especial

La primera carta de García Jr. será Madame Walker, ejemplar que participará en la Condicional Especial de la jornada bajo la conducción del jinete Hemirxon Medina.

Sobre su participación, el entrenador fue cauteloso pero optimista: "Va en un lote fuerte y está subida de agrupación, pero se presentó esta oportunidad en la Condicional Especial; decidimos correrla y esperamos que cumpla con una destacada actuación".

"Línea" para el 5y6: Victoria de Oro

El plato fuerte para el establo llegará en la tercera válida del juego de las mayorías (quinta carrera del programa). Allí, García inscribió a Victoria de Oro, la cual contará con el descargo del aprendiz Luis Funez Jr.

El preparador no ocultó su entusiasmo con respecto a esta competencia: "Esta yegua atraviesa una condición física extraordinaria. En lo personal, me gusta mucho para obtener el triunfo; se la dedico por adelantado a toda la afición hípica y los invito a que vengan a disfrutar del espectáculo nocturno en La Rinconada".